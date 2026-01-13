Jótékony mínuszok: így támogatja az immunrendszert az extrém hideg

A téli mínuszok nemcsak kellemetlenséget okozhatnak, hanem számos jótékony hatással bírnak, többek között az immunrendszer működésére. Surján Orsolya országos tiszti főorvos szerint a rendkívüli hideg még a vírusos megbetegedések számának csökkenését is segítette.

Az extrém hideg hosszabb távon életveszélyes is lehet, mivel könnyen kihűlést okoz, ugyanakkor tévhit, hogy minden esetben megfázáshoz vezet.

Egyre több kutatás mutat rá arra, hogy a téli mínuszok megfelelő körülmények között az egészség szempontjából is előnyösek lehetnek. A tudományos vizsgálatok alapján a rendszeres, rövid idejű hidegnek való kitettség aktiválhatja a fehérvérsejteket, erősítve az immunrendszert, miközben a barna zsírszövet serkentésével fokozza a hőtermelést és az anyagcserét. A szervezet így több energiát használ fel, javul az inzulinérzékenység, és csökkenhet a gyulladás, miközben a szív- és érrendszer is edződik.

A tartós fagypont alatti hőmérséklet a járványügyi helyzet alakulására is pozitív hatással van. Ilyenkor kevesebben fordulnak influenzás vagy influenzaszerű tünettel orvoshoz.

A szakemberek úgy látják, hogy ennek egyik oka a hidegebb időjárás lehet, amely befolyásolhatja a vírus terjedésének dinamikáját a gyakorlatban.

A kedvezőtlen időjárási feltételek mellett a cseppfertőzés hatékonysága csökken, a vírusok terjedése pedig mérséklődik, különösen a szabadban.

„A napsütéstől a hőmérsékleten és az esőn át a páratartalomig valamennyi időjárási elem hatással van a vírusok terjedésére” – jelentette ki a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Meteorológiai Tanszékének vezetője.

Szegedi Sándor meteorológus korábbi nyilatkozatában kiemelte, hogy a vírusok terjedését a jelentős fagypont alatti mínuszok és a rendkívül magas, mintegy 90 százalék feletti páratartalom is visszafogja. Mivel a vírusok célja, hogy bejussanak az emberi szervezetbe és ott szaporodjanak, nagyjából ugyanazok az időjárási körülmények kedveznek nekik, mint az embernek, és a 0 és 20 Celsius-fok közötti hőmérséklet a legideálisabb számukra.

Az extrém hideg jótékony hatásai

Varga Péter család-, foglalkozás- és életmódorvos szerint a hideg okozta megpróbáltatások jól kezelhetők olyan stratégiákkal, mint a rendszeres testmozgás, a D-vitamin-pótlás, a megfelelő alvás és a kontrollált hidegterhelés, sőt ezek akár kifejezetten előnyösek is lehetnek a szervezet számára.

A Semmelweis Egyetem Szakrendelő Intézetének igazgatója kiemelte, hogy az immunrendszer működésében és a betegségek megelőzésében kiemelt szerepe van a pihentető alvásnak, amelyre a téli időszak különösen alkalmas lehet. A nappalok rövidülésével természetes módon nő az alvásigény, amit érdemes kihasználni. A szakértők szerint a mély, zavartalan alváshoz az ideális hálószobai hőmérséklet 17–19 Celsius-fok között van, vagyis a kissé hűvösebb környezet kifejezetten támogatja az éjszakai regenerációt.

A hideg azonban nemcsak az alvásminőségre hat kedvezően. Az alacsony hőmérséklet aktiválja a barna zsírszövetet, amely fokozza a hőtermelést és növeli az energiafelhasználást. Ennek hatására javulhat az anyagcsere, az inzulinérzékenység, sőt gyulladáscsökkentő folyamatok is beindulhatnak.

Varga Péter életmódorvos hangsúlyozza, hogy a rendszeres, rövid ideig tartó hidegnek való kitettség olyan, mintha edzenénk az ereinket, ami hosszú távon a szív- és érrendszer állapotára is kedvezően hat.

Megfelelő körültekintéssel ezekből az előnyökből az idősebb korosztály is profitálhat, még akkor is, ha a hőszabályozásuk már kevésbé hatékony.

A hidegterápia bizonyos krónikus betegségek esetén is életminőség-javulást hozhat. A jégfürdő, krioterápia vagy hidegkamra többek között csökkentheti az izomfájdalmat és a gyulladást, javíthatja az állóképességet, ezért nem véletlen, hogy világszerte élsportolók és amatőr sportolók ezrei alkalmazzák rendszeresen.

A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy krónikus állapotok esetén minden új szokás bevezetése kizárólag orvosi konzultáció mellett, személyre szabottan történjen.

Az alacsony hőmérséklet a mentális egészségre is pozitív hatással lehet. Sokaknál tapasztalható hangulatjavulás, fokozott éberség és csökkenő stresszszint a hidegnek való kitettséget követően. Ennek hátterében az áll, hogy a hideg erős, de rövid ideig tartó élettani stresszingerként aktiválja az alkalmazkodási mechanizmusokat, növeli a noradrenalin- és endorfinszintet, ami javíthatja a koncentrációt és az általános közérzetet.

Összességében tehát az extrém hideg nem csak negatív hatásokkal jár. Az alacsony hőmérséklethez való tudatos alkalmazkodás, a fokozott óvatosság és az egészségtudatos életmód együttese segíthet abban, hogy a téli időszak ne csak túlélhető, hanem akár erősítő hatású is legyen.

