A gyermekek kanyaró elleni oltását szorgalmazzák Kárpátalján

Oltási kampányt indít az elsősorban gyerekek körében terjedő kanyaró megfékezésére a Kárpátaljai Megyei Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ. Mint honlapjukon írják, 2025 szeptemberéig Ukrajnában 1446 kanyarós esetet regisztráltak. Ez a szám tizenegyszer nagyobb a tavalyi mutatóknál.

„A kanyaró nem csupán kiütés, hanem súlyos fertőző betegség, amelynek lefolyása gyakran szövődményekkel jár. Gondoskodjon gyermeke védelméről – kérjen ingyenes kanyaró elleni oltást háziorvosától!”

– áll a felhívásban.

Az egészségügyi központ Facebook-oldalának követői elsőként értesülhetnek róla, mikor melyik kistérségben várják ingyenes oltópontok a szülőket és gyermekeiket.

„A védőoltás a kanyaró elleni legjobb védelem a gyermekek számára”

– fogalmaznak a szakértők.

Kárpátalja.ma

Forrás: zk.cdc.gov.ua