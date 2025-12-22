Létezik-e egészséges karácsonyi menü?

Az ünnepek közeledtével egyre többször kerül szóba, hogy mi is kerüljön karácsonykor az asztalra. Bejgli és más sütemények, szaloncukor és persze zsíros-kiadós főételek sora ilyenkor a menü, ha a hagyományos karácsonyi ételek mellett döntünk.

Sokan ezért is vélekednek úgy: karácsonykor félre a diétával, hiszen képtelenség egészséges menüt összeállítani a családnak! De vajon tényleg lehetetlen lenne?

Egészséges alternatívák

Bizonyított tény, hogy a karácsonyi ünnepek idején – amikor több időt töltünk otthon a finom ételek illatában – legalább kétszer annyi kalóriát veszünk magunkhoz, mint az átlagos hétköznapokon. Egy kis süti reggelire, egy kis nassolás a főétkezések között, és máris elkezdhetünk azon gondolkozni, milyen módszerrel adjuk majd le a felkúszott kilókat. Hogy ne csak a súlytöbblet, a puffadás és a lelkiismeret-furdalás maradjon meg az ünnepek után, Bajor Zsuzsanna az Ízek és Érzések magazin dietetikus szakértője összefoglalta, hogyan tehetjük könnyebbé, mégis változatossá és teljessé ünnepi fogásainkat.

„Először is a helyes nyersanyag-válogatásra hívnám fel a figyelmet, amelyek kiválthatják a tápanyagokban szegényebb, ellenben kalóriában bővelkedő, megszokott alapanyagokat (pl. a növényi tejszín, barna cukor, teljes kiőrlésű lisztek). Rendkívül fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy hazánkban a már megszokott burgonya és rizs köretek helyett vagy mellé, kiváló egészséges alternatívát nyújthatnak a zöldségek. A karácsonyi hagyományos pulyka vagy hal mellé bátran tálaljunk sült, párolt, töltött vagy csőben sült zöldségköretet: pl. bébirépából, sütőtökből, céklából, gombából vagy éppen a boltok polcain megtalálható számos zöldségmix egyikéből. De a salátakedvelőknek sem kell lemondaniuk kedvenceikről, hiszen ezek is tökéletesen megállják helyüket az ünnepi asztalon. A csemegekukoricát például, önmagában, mindenféle ízesítés és öntet nélkül is feltálalhatjuk, hiszen természetesen édes ízével, finom kísérője lehet főfogásunknak.” – mondta el Bajor Zsuzsanna.

Együnk csicseriborsót!

„Egy másik egészséges, téli finomság is hódító útjára indult nemrégiben. Ez nem más, mint a csicseriborsókrém, más néven humusz. Ez remek választás lehet kisétkezéseknek, előételnek vagy főételek töltelékének is. Ha az ételkészítéshez csicseriborsó-konzervet választunk, időt spórolunk meg, hiszen ez már felhasználásra kész, nem szükséges áztatni vagy megfőzni. Kiváló összetevőit és élettani hatásait hosszasan lehetne sorolni. Hogy néhányat említsek közülük: magas élelmirost-tartalma miatt alkalmas a székrekedés megelőzésére illetve kezelésére, valamint rendszeres fogyasztása hozzájárul a vér koleszterinszintjének a csökkentéséhez. Alacsony glikémiás indexe miatt fogyasztása cukorbetegségben és inzulin-rezisztenciában is javasolt. Igen magas proteintartalma miatt gyermekek, kismamák, sportolók és idősek, valamint vegetáriánusok étrendjébe is beilleszthető.

Kiváló B1-, B6-vitamin- és folsavforrás, de E-vitamint, karotint, magnéziumot, vasat és cinket is tartalmaz. Mivel télen jellemzőbb, hogy az emberek a sötét és hideg miatt befelé fordulnak és sokaknál tapasztalható ún. „téli depresszió” ezért ilyenkor, nem elhanyagolható a triptofán nevű aminosav-tartalma sem, amely a szerotonin (boldogsághormon) nevű idegingerület-átvivő anyag előanyaga. Ezáltal rendszeres fogyasztása javíthatja a stresszhatás alatt mutatott agyi teljesítményt és a hangulatot – tette hozzá a szakember. – Tudatossággal és kisebb konyhai reformokkal tehát nem lehetetlen egy egészségesebb menü összehozása a karácsonyi ünnepek alatt sem.”

hazipatika.com