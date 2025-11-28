Két hónapos karantént rendeltek el Csapon
November 26-án rendkívüli ülést tartott a járványügyi bizottság, amely szigorú karanténintézkedések bevezetéséről döntött. A határozat oka a Csap városában laboratóriumilag igazolt veszettségi eset.
A bizottság egyértelműen meghatározta az érintett területeket:
- Karanténövezet (fertőzési góc): Csap.
- Veszélyeztetett övezet: Szürte, Dimicső és Szalóka.
- Megfigyelési övezet: Rát, Nagydobrony.
A karantén teljes időtartama két hónap.
A bizottság részletes intézkedési tervet fogadott el a fertőzés megfékezésére. Ennek része a karanténterületen élő, még be nem oltott állatok kötelező veszettség elleni oltása, valamint minden állat klinikai vizsgálata a betegség korai felderítése érdekében. A testület tilalmat rendelt el az állatok karanténzónán kívülre történő szállítására is.
A megbetegedés november közepén vált gyanússá, amikor a macska gazdája rendellenes viselkedést tapasztalt. November 19-én jelentkeztek az első tünetek: az állat agresszívvá vált és más macskákat támadott meg. A következő napokban a körzeti állatorvos hányást, légszomjat és teljes táplálékmegtagadást figyelt meg. A macska november 23-án elpusztult, a laboratóriumi vizsgálat pedig november 25-én igazolta a veszettséget.
A háztartásban hat, korábban be nem oltott macska maradt. Őket azonnal beoltották.
A nyitókép illusztráció