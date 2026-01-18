Nőtt a HIV-fertőzöttek száma tavaly Kárpátalján

2025 első kilenc hónapjának egészségügyi adatai arról tanúskodnak, hogy változott a járványügyi helyzet a legveszélyesebb fertőző betegségek terén Kárpátalján.

Megyénkben a tuberkulózis előfordulása 25%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest, és arányait tekintve jelenleg 100 ezer lakosra 60 TBC-s beteg jut.

A HIV-fertőzéses esetek száma ugyanakkor 9%-kal nőtt, és arányaiban 74 eset jut 100 ezer lakosra. Sajnos az AIDS előfordulása is nőtt, a 100 ezer lakoshoz mért összehasonlításban 21-ről 26-ra emelkedett az esetek száma.

A tavalyi év első kilenc hónapjában több mint 27 ezer ember esett át HIV-szűrésen. 87 esetben erősítette meg a teszt a vírus jelenlétét, a fertőzöttek közül 81 főt vettek beteggondozási nyilvántartásba.

Kárpátalja egészségügyi intézményeiben összesen 877 HIV-fertőzött személyt tartanak nyilván, közülük 32-en AIDS-betegek.

A szakértők úgy vélik, hogy a tuberkulózisos esetek csökkenése a megelőző és terápiás intézkedések hatékonyságát jelzi. A HIV-fertőzöttek arányának növekedése viszont továbbra is komoly kihívást jelent az egészségügy számára.

Kárpátalja.ma

Forrás: Novini Zakarpattya

Nyitókép: Getty Images