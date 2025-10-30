Több milliós támogatás a megyei kardiológiai központnak

A Kárpátaljai Megyei Kardiológiai és Szívsebészeti Központot látogatta meg Miroszlav Bileckij kormányzó, ahol személyesen is meggyőződött a kórházban zajló munka folyamatáról és a betegek ellátási körülményeiről.

A központ a megye egyetlen olyan intézménye, amely teljes körű, magasan specializált kardiológiai ellátást biztosít. Az intézmény évente mintegy 40 ezer járóbeteg és 7 ezer fekvőbeteg számára nyújt segítséget. A szakemberek összetett beavatkozásokat, köztük nyitott szívműtéteket is végeznek.

Bileckij kormányzó kiemelte, hogy a műtétek többsége mesterséges keringést biztosító berendezéssel zajlik, amely már több mint tíz éve szolgálja a páciensek életét. Az eszköz elhasználódott, ezért sürgető szükség van egy új készülék beszerzésére, amelyet a megyei költségvetésből, illetve az Egészségügyi Minisztérium és a partnerek támogatásával kívánnak megoldani.

A kormányzó arról is beszámolt, hogy a megyei program keretében 2 millió hrivnyát különítettek el stentek vásárlására a szívbetegek számára. Ennek köszönhetően 78 beteg, köztük katonák kaptak életmentő beavatkozást. A kezdeményezés sikerét országos szinten is elismerték, így jövő évtől a stentbeültetések bekerülnek a Nemzeti Egészségbiztosítási Szolgálat orvosi garanciaprogramjába.

A központban jelenleg új beteg- és személylifteket szerelnek be, amelyek a mozgáskorlátozottak és a látogatók számára is kényelmesebbé teszik a közlekedést. A beruházás költsége 5 millió 747 ezer hrivnya, amelyet szintén a megyei költségvetésből fedeznek.

A kormányzó hangsúlyozta, hogy a Kárpátaljai Kardiológiai és Szívsebészeti Központ kiemelkedő szakmai munkát végez, és a korszerű technikai háttérnek köszönhetően életek ezreit menti meg évente.

Kárpátalja.ma