Kárpátalja a mentális egészségért

Az elhúzódó háborús helyzet közepette egyre nagyobb hangsúlyt kap a mottó: „Nincs egészség mentális egészség nélkül.”

A fegyveres konfliktus, a kényszerű lakóhelyelhagyás, a veszteségek és a gazdasági bizonytalanság mély nyomot hagynak az emberek érzelmi állapotán.

Október 10-én, a mentális egészség világnapján lehetőségünk nyílik arra, hogy megálljunk, és tudatosan ránézzünk: hogyan vagyunk mi magunk, és hogyan van a társadalom körülöttünk.

Kárpátalja, mint határ menti régió, jelentős számú belső menekültet fogadott be, és nap mint nap szembesül a humanitárius válság következményeivel.

A leginkább veszélyeztetett csoportok közé tartoznak a gyermekek, az idősek, valamint az orvosok és pedagógusok, akik tartós stresszben dolgoznak.

Az Egészségügyi Világszerveze (WHO) adatai szerint válsághelyzetekben minden ötödik ember mentális problémákkal küzd, amelyek szakmai figyelmet és pszichológiai támogatást igényelnek. Jelentésük szerint világszerte több mint 1 milliárd ember él valamilyen mentális zavarral.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Szolgálat legfrissebb adatai szerint a teljes körű háború óta több mint 9,2 millió esetben fordultak az ukrán állampolgárok orvoshoz mentális egészséggel kapcsolatos panaszok miatt.

A Gradus Research felmérése szerint – amelyet az országos „Hogy vagy?” mentálhigiénés program keretében végeztek – az elmúlt fél évben

a lakosság 42%-a érezte úgy, hogy szüksége van pszichológiai segítségre.

6% már fordult szakemberhez,

31% még nem, de fontolgatja,

29% úgy véli, képes önállóan megküzdeni problémáival,

további 29% nem tartja elég súlyosnak állapotát ahhoz, hogy segítséget kérjen.

Viktor Ljasko egészségügyi miniszter szerint 2023-ban több mint 320 ezer ember kapott pszichológiai támogatást különböző szinteken.

Az előző évhez képest megduplázódott a mentális egészséggel kapcsolatos szolgáltatások száma.

Ukrajnában folyamatosan képzik, valamint továbbképzik a családorvosokat és gyermekorvosokat, hogy mentálihigiénés szakemberekké váljanak.

Eddig több mint 70 ezer egészségügyi dolgozó, köztük 17 ezer háziorvos és gyermekorvos szerzett tanúsítványt.

Jelenleg közel 1 000 egészségügyi intézmény kínál ingyenes mentálhigiénés szolgáltatásokat.

A következő lépés a mentálhigiénés központok hálózatának bővítése, valamint pszichológiai rehabilitációs központok létrehozása lesz a klaszterkórházak bázisán.

Kárpátalján több kezdeményezés is elindult a pszichoszociális segítségnyújtás megerősítésére:

Mobil csapatok – pszichológusokból, szociális munkásokból, orvosokból és jogászokból álló csoportok járják a megyét, és segítséget nyújtanak a belső menekülteknek, gyermekeknek, pedagógusoknak és a traumát átélt családoknak.

Nemzetközi együttműködés – több program zajlik az UNICEF, a Vöröskereszt és más nemzetközi alapítványok támogatásával.

Szolgáltatások elérhetősége – egyre több egészségügyi intézményben dolgozik pszichológus, emellett rendszeresen szerveznek képzéseket a szociális és oktatási szektor szakemberei számára.

A mentális egészség nem csupán a mentális betegségek hiányát jelenti, hanem azt a képességet, hogy az ember képes megbirkózni a stresszel, megőrizni lelki egyensúlyát, egészséges kapcsolatokat kialakítani és támogatni másokat.

A Mentális Egészség Világnapján a szakemberek és döntéshozók arra hívják fel a figyelmet, hogy a pszichológiai támogatás mindenki számára elérhető, értékes és biztonságos legyen.

Segítséget kérni nem gyengeség, hanem felelősség önmagunk és mások iránt.

A világnap üzenete világos: a mentális egészség közös felelősségünk.

Mit tehetünk?

Merjünk beszélni az érzéseinkről.

Hallgassuk meg egymást ítélkezés nélkül.

Használjunk ki minden lehetőséget a pszichológiai támogatásra – legyen az szakember, önsegítő csoport vagy online szolgáltatás.

Kárpátlja.ma