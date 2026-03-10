Kárpátalja kritikus vérhiánnyal küzd

Kárpátalján kritikus mértékben hiányzik bizonyos vércsoportokból a vér, ezért az egészségügyi dolgozók sürgős véradásra kérik a lakosságot.

A hiányról a

A legnagyobb szükség jelenleg a következő vércsoportokra van:

III (Rh–)

IV (Rh–)

Emellett fontos a készletek feltöltése az I (Rh–) és II (Rh–) vércsoportokból is.

Az orvosok hangsúlyozzák, hogy a donorvérre nap mint nap szükség van műtétekhez, sérült katonák kezeléséhez és súlyos betegeknél.

Véradáshoz az érdeklődők az ungvári Kárpátaljai Megyei Vérátömlesztő Állomáson csatlakozhatnak.

Cím: Ungvár, Iván Csendeja utca 15.

Nyitvatartás: hétfőtől szombatig kijevi idő szerint 9:00–14:00 óráig.

Az orvosok felhívják a figyelmet, hogy minden véradás több életet is megmenthet, ezért kérik, hogy minél többen vegyenek részt a véradásban.

Kárpátalja.ma