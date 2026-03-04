Egyedülálló szívműtéten esett át egy 8 hónapos kárpátaljai kisfiú

Ritka és rendkívül összetett szívműtétet hajtottak végre egy 8 hónapos kárpátaljai származású kisfiún a Szent Miklós Gyermekkórház szívsebészei Lembergben. Az életmentő beavatkozás több mint 12 órán át tartott.

A kisfiú ritka, veleszületett, kritikus szívfejlődési rendellenességekkel jött világra. Az orvosok három súlyos problémát állapítottak meg: a nagy erek transzpozícióját, jelentős kamraközi sövényhiányt, valamint a tüdőverőér billentyűjének szűkületét.

A gyermek állapota miatt azonnali műtétet újszülöttkorban nem lehetett elvégezni, így ideiglenes megoldást alkalmaztak, és egy úgynevezett szisztémás–pulmonális söntöt ültettek be. A végleges műtéti beavatkozást 8 hónapos korra tervezték.

A tervezett műtét előestéjén azonban a sönt idő előtt elzáródott, a kisfiú állapota hirtelen romlott, fulladásos tünetek jelentkeztek, ezért a sebészek sürgősségi operációra kényszerültek.

A beavatkozás során a szakemberek a gyermekszívsebészet egyik legösszetettebb eljárását, a Double Root Translocation (kettős érgyökáthelyezés) technikát alkalmazták.

A több mint 12 órán át tartó operációt követően a kisfiú intenzív osztályra került, ahol folyamatos orvosi felügyelet alatt lábadozik.

Kárpátalja.ma/mukachevo.net