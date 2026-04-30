Újabb sikeres műtét a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórházban

Sikeres műtétet hajtottak végre a Kárpátaljai Megyei Kórház sebészeti osztályán: nagyméretű cisztát távolítottak el egy gyermek szájüregéből – közölte az egészségügyi intézmény.

A beszámoló szerint a szülők a gyermek állapota miatt fordultak orvoshoz. A mintegy 6 centiméteres elváltozás jelentősen megnehezítette az étkezést és a beszédet, folyamatos nyomásérzetet okozott a szájban, valamint látható elváltozást idézett elő a nyelv alatt.

A vizsgálatok során az orvosok ranulát diagnosztizáltak, amely a nyelv alatti nyálmirigy kivezetőcsatornájának elzáródása miatt kialakuló nyálciszta. Az ilyen jellegű elváltozás nagyobb méret esetén nyomhatja a környező szöveteket, korlátozhatja a nyelv mozgását, és gyulladás kialakulásához is vezethet.

Az elváltozás mérete miatt a konzervatív kezelés nem jöhetett szóba, ezért a szakemberek műtéti beavatkozás mellett döntöttek.

A beavatkozás során a sebészek teljes egészében eltávolították a cisztát a hozzá tartozó érintett nyálmiriggyel együtt, miközben megőrizték a környező fontos anatómiai képletek épségét.

A műtétet követően a gyermek állapota stabil, már otthon tartózkodik, és fokozatosan tér vissza a mindennapi élethez.

