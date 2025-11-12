Sikeres arcrekonstrukció a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórházban

A Kárpátaljai Megyei Gyermekkórház orvosai sikeres műtétet hajtottak végre egy 14 éves fiún, akinek arca súlyosan megsérült. A gyermeket ütés következtében ért sérülés miatt szállították kórházba, ahol nyílt arccsont- és felsőállcsonttörést, valamint a járom- és szemüregi csontkomplexum elmozdulását diagnosztizálták.

A beavatkozást a helyi szakemberek közösen végezték a kijevi maxillofaciális sebésszel (száj-, arc- és állcsontsebész), Rosztiszlav Jehorovval. A műtét során nyílt repozíciót és titánlemezes rögzítést alkalmaztak, ami lehetővé tette az arc szerkezetének pontos helyreállítását és a funkciók megőrzését.

A műtéti csapat tagjai voltak:

Rosztiszlav Jehorov maxillofaciális sebész (Kijev),

Jan Selelyo gyermek- és plasztikai sebész (Kárpátaljai Megyei Gyermekkórház),

Jurij Kampi aneszteziológus,

Natalia Nemjo műtősnő,

Natalia Herevics aneszteziológiai asszisztens.

A beavatkozás sikeresen zajlott, a fiú arcát helyre tudták állítani, és a beteget kielégítő állapotban már haza is engedték.

A megyei gyermekkórházban teljes körű ellátást biztosítanak az arc- és állkapocssérülések esetén – a diagnosztikától a rekonstrukcióig. Az intézmény a bonyolult eseteknél rendszeresen együttműködik Ukrajna vezető szakorvosaival.

