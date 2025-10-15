Változások a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórház vezetésében

Személyi változások történtek a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórházban. Az intézmény új orvosigazgatója Bohdan Szerdenko lett, míg a mellkassebészeti–pulmonológiai osztály vezetését Hrisztina Petricsko vette át.

Bohdan Szerdenko mellkassebész és szív- és érrendszeri sebész, orvostudományok kandidátusa, aki 2023-tól irányította a kórház pulmonológiai részlegét. Több mint húszéves szakmai pályafutása során ezrek életét mentette meg, köztük szívfejlődési rendellenességgel vagy mellkasi szervek betegségeivel küzdő gyermekekét. Vezetése alatt helyreállították a sürgősségi és tervezett mellkassebészeti ellátást, valamint megkezdték a veleszületett szívhibák műtéti kezelését a kórházban.

Az új osztályvezető, Hrisztina Petricsko gyermekpulmonológus és gyermekorvos, aki tanácsadóként is tevékenykedik a szoptatás támogatásában. Tapasztalt szakember a cisztás fibrózisban szenvedő gyermekek gondozásában, és tagja az Ukrán Gyermekgyógyászati Szakmai Akadémiának, a Gyermekpulmonológusok Szövetségének, valamint az Európai Cisztás Fibrózis Egyesületnek.

