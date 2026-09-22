Így védekezhetsz ősszel a katicainvázió ellen

Ősszel tömegesen jelenhetnek meg az ázsiai katicabogarak, más néven harlekinkaticák a házak falain és a lakásokban. Bár ártalmatlannak tűnnek, allergiás tüneteket okozhatnak, sőt akár meg is haraphatják az embert.

A harlekinkatica (Harmonia axyridis), más néven ázsiai katicabogár ősszel különösen sok kellemetlenséget okoz: ilyenkor nagy csoportokba verődik, és telelőhelyet keres magának, akár lakóépületekben is. A rovarok összegyűlhetnek a napsütötte falakon, az ablakkereteken és az épületek más részein, majd innen bejuthatnak a lakásokba. Jelenlétük pedig nem csupán esztétikai szempontból lehet zavaró.

Allergiás tüneteket is okozhatnak

Az ázsiai harlekinkatica szervezetében ugyanis olyan fehérjék találhatók, amelyek allergiás reakciókat válthatnak ki. Ezekkel nemcsak akkor kerülhetünk kapcsolatba, ha megérintjük a rovart: az allergének a levegőbe is bekerülhetnek, így be is lélegezhetjük őket.

Az allergiásoknál a harlekinkaticával való érintkezés többek között az alábbi tüneteket válthatja ki:

Asztmásoknál a betegség tünetei súlyosbodhatnak.

Bár ez nem jellemző viselkedésük, az ázsiai harlekinkaticák az embert is megcsíphetik, például ha a rovart véletlenül összenyomják. Veszélyhelyzetben ráadásul aktívan folyadékot választhat ki, éppen ezért jobb, ha szándékosan nem préseljük össze és nem vesszük kézbe.

Ha súlyos allergiás tünetek jelentkeznek, különösen légszomj, illetve az arc vagy a torok gyorsan fokozódó duzzanata, sürgős orvosi segítségre van szükség!

Harlekinkatica elleni védekezés

Az ázsiai harlekinkaticákkal való találkozás esélyét legegyszerűbben úgy csökkenthetjük, ha lezárjuk azokat a pontokat, amelyeken keresztül bejuthatnak a lakásba. Ebben segíthet a szúnyogháló, valamint az ablakok és ajtók körüli rések tömítése. Ha pedig a rovarok már bejutottak az otthonunkba, érdemes úgy eltávolítani őket, hogy közben ne nyomjuk össze őket.

Forrás: hazipatika.com

(Nyitókép: illusztráció)

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