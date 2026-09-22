A sztálini megtorlások és deportálások áldozataira emlékeztek Szolyván

A sztálini megtorlások, deportálások és táborok áldozataira emlékeztek a Szolyvai Emlékparkban. Az eseményen az elhurcolt kárpátaljai magyarok, németek és ukránok előtt is tisztelegtek.

A megemlékezésen részt vett Dmitro Lubinec, az ukrán parlament emberi jogi biztosa, valamint Juhász Imre, Magyarország alapvető jogok biztosa. A megjelentek virágokat helyeztek el azon emlékműnél, amelyen több mint 16 ezer elhurcolt kárpátaljai lakos neve szerepel.

1944 és 1946 között a szovjet rendszer Kárpátaljáról mintegy 40 ezer embert hurcolt el úgynevezett „málenykij robotra”, akik közül csaknem 20 ezren a GULAG táboraiban vesztették életüket.

Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció vezetője a megemlékezésen a történelmi emlékezet megőrzésének fontosságáról beszélt. Kiemelte, hogy a kárpátaljai magyarok közül is sokan részt vesznek Ukrajna védelmében.

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