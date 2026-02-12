A kávé így hat a májra

A kávéfogyasztás hozzájárulhat a máj funkciónak javításához, valamint a májbetegségek megelőzéséhez.

A kávéfogyasztásnak számos pozitív hatása van, többek között a zsírmáj gyulladását is képes csökkenteni. A kávéban lévő vegyületek ugyanis segítenek csökkenteni a gyulladásos állapotot, és regenerálják a sejteket.

A kávé hatása a májra

A kávénak olyan előnyei vannak még, minthogy:

csökkenti a krónikus májbetegség kockázatát,

lassítja a májfibrózis progresszióját,

csökkenti a gyulladást és az oxidatív stresszt a szervezetben,

javítja a májenzimszintet,

csökkenti a májrák kialakulásának kockázatát,

javíthatja az inzulinérzékenységet és csökkenti a zsírlerakódást a májban,

elősegíti az egészséges bélmikrobiotát.

Ennyi csésze elegendő

A kávéból naponta 3-4 csészével ajánlott fogyasztani, legyen az koffeines vagy koffeinmentes. Naponta több mint 400 mg koffein (4-5 csésze) már mellékhatásokat okozhat, ezért ezt az értéket nem ajánlott túllépni. A pozitív hatásokat a szűrt, az instant, az eszpresszó és a koffeinmentes kávé is biztosítja, és a legjobb ha nem adunk hozzá tejet, tejszínt és cukrot sem – írja a Nosalty.

Forrás: hazipatika.com

(Nyitókép: illusztráció)