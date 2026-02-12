A kávé így hat a májra
A kávéfogyasztás hozzájárulhat a máj funkciónak javításához, valamint a májbetegségek megelőzéséhez.
A kávéfogyasztásnak számos pozitív hatása van, többek között a zsírmáj gyulladását is képes csökkenteni. A kávéban lévő vegyületek ugyanis segítenek csökkenteni a gyulladásos állapotot, és regenerálják a sejteket.
A kávé hatása a májra
A kávénak olyan előnyei vannak még, minthogy:
- csökkenti a krónikus májbetegség kockázatát,
- lassítja a májfibrózis progresszióját,
- csökkenti a gyulladást és az oxidatív stresszt a szervezetben,
- javítja a májenzimszintet,
- csökkenti a májrák kialakulásának kockázatát,
- javíthatja az inzulinérzékenységet és csökkenti a zsírlerakódást a májban,
- elősegíti az egészséges bélmikrobiotát.
Ennyi csésze elegendő
A kávéból naponta 3-4 csészével ajánlott fogyasztani, legyen az koffeines vagy koffeinmentes. Naponta több mint 400 mg koffein (4-5 csésze) már mellékhatásokat okozhat, ezért ezt az értéket nem ajánlott túllépni. A pozitív hatásokat a szűrt, az instant, az eszpresszó és a koffeinmentes kávé is biztosítja, és a legjobb ha nem adunk hozzá tejet, tejszínt és cukrot sem – írja a Nosalty.
Forrás: hazipatika.com
(Nyitókép: illusztráció)