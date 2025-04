Kávé helyett ezzel indítsd a napot

A reggeli első ital sok mindent meghatározhat. Érdemes megfontolni, hogy mit válasszunk.

Sokan kávéval kezdik a reggelt, hogy kellő energiájuk legyen a naphoz, de a matchára való áttérésnek több előnye is lehet. A matcha szó azt jelenti, hogy porított tea: míg a hagyományos zöld teáknál a teafüvet leforrázva készül el az ital, a matcha esetében porrá őrölt tealevelekből. A növényeket árnyékban termesztik, ezért a leveleikben több biológiai vegyület (például aminosavak) termelődik, mint más teacserjék esetében.

Egy tanulmány szerint azok az egészséges felnőttek, akik 15 napon keresztül ittak matcha teát, jelentősen enyhébb szorongásról számoltak be. Ebben valószínűleg két összetevőnek van szerepe: az L-theaninnak és az epigallokatekin-gallánakt (EGCG) – írja a VerywellHealth.com.

Az L-theanin egy zöld teában található aminosav, amely bizonyítottan csökkenti a stresszt. Mivel a matcha a zöld tea koncentrált formája, esetében az L-theanin hatása még erőteljesebb lehet. Az EGCG pedig egy olyan növényi vegyület, amely segíthet csökkenteni a gyulladást és az oxidatív stresszt, így hozzájárulhat a szorongás enyhítéséhez.

A matcha is tartalmaz koffeint, de jóval kevesebbet, mint amennyi a kávéban van. A szervezet gyorsan felszívja a koffeint, amely serkenti az idegrendszert, és megemelheti az adrenalin- és kortizolszintet is; ez egyeseknél stresszreakciót vált ki. A matchában található egyéb vegyületek viszont tompítják ezt a hatást.

Nem mindegy, hogyan fogyasztjuk

A matcha adagolása változó, de a tanulmányok szerint az L-theanin nyugtató dózisa 200 milligramm körül van. „Valószínűleg 2-4 gramm jó minőségű matchára van szükséged, ami egy vagy két bögrét jelent” – mondta Dr. Leigh A. Frame kutató a portálnak. Ez a mennyiség jellemzően a „ceremonial”, azaz magas minőségű matchában található, amely fiatalabb tealevelekből készül, ezért erősebbnek számít.

A matcha nem azonnal, hanem idővel, következetesen fogyasztva segíthet csökkenteni a stresszt, de már egy-egy bögre is jó hatással lehet. Az is számít, milyen formában fogyasztjuk. A matcha finom ételekben is, például desszertekben, de az EGCG és az L-theanin lebomolhat a magas hőmérsékleten. Ezért a legjobb, ha maradunk a teánál.



