Így jelzi a szervezeted, ha túl sok kávét ittál 

Bár a kávé sokunk mindennapjaihoz hozzátartozik és segíthet az ébredésben vagy a koncentrációban, a túlzott fogyasztás számos kellemetlen tünetet okozhat.

Hogy mi számít túl sok kávénak, az a Well and good-nak nyilatkozó orvos, Dr. Caroline Cederquist szerint a koffeinérzékenység és intolerancia miatt egyénenként változhat.

Az egyik ember kényelmesen megiszik néhány csészényit, míg egy másik már egyetlen csésze után mellékhatásokat tapasztalhat

– magyarázza a szakember. A szervezet azonban mindenkinél jelzi, amikor túlzásba vitte a koffeint.

Ilyen tüneteket okozhat, ha túl sok kávét iszol

Ha túlságosan sok kávét iszol, a tested hamar jelzi, hogy elérted a saját tűrőképességed határát. A szapora szívveréstől és nyugtalanságtól a gyomorpanaszokon át az alvászavarokig több árulkodó tünet is figyelmeztethet arra, hogy ideje visszavenni a koffeinből.

Idegesség, nyugtalanság

A leggyakoribb tünet, amikor a koffein stimuláló hatása egyszerűen túl sok lesz, ilyenkor idegesség, ingerlékenység, belső nyugtalanság jelentkezhet.

A koffein fokozza az adrenalin és a kortizol – vagyis a stresszhormonok – termelődését. Ez rövid távon energikusabbá tehet, nagyobb mennyiségben viszont akár pánikszerű tüneteket is kiválthat, különösen szorongásra hajlamos embereknél.

Fejfájás, hányinger

A túl sok koffein fejfájást és hányingert is okozhat, sokaknál ezek az intő jelek arra utalnak, hogy a szervezet már nem tudja simán feldolgozni a bevitt mennyiséget.

Gyomorpanaszok

Gyomor- és emésztőrendszeri panaszt is okozhat, különösen érzékenyebb gyomrúaknál vagy éhgyomorra fogyasztva. Gyomorégés, gyomorfájdalom, görcsök és puffadás is jelentkezhet.

Szapora pulzus

A kávé élénkítő hatása a szívverést is felgyorsíthatja.

Gyakori vizelés

A koffein enyhe vízhajtó hatása miatt előfordulhat, hogy gyakrabban kell a mosdót látogatni.

Alvásproblémák

A koffein stimuláns hatása révén nemcsak a napközbeni éberséget növeli, hanem az alvást is megzavarhatja. Nehezebb elalvást, felszínesebb pihenést és esetenként álmatlanságot okozhat, különösen ha délután vagy este fogyasztottad a kávét.

Mit tehetsz, ha túl sok kávét ittál?

Szerencsére a túlfogyasztás tünetei legtöbbször nem veszélyesek, és pár óra alatt maguktól is elmúlnak. Addig is

igyál sok vizet;

sétálj egyet a friss levegőn;

lélegezz mélyeket; és ha

mindenképp kávéznál, válaszd a koffeinmentes változatot!

Forrás: hazipatika.com

(Nyitókép: illusztráció)