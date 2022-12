Kellemetlen meglepetéseket okozhat a hosszú COVID

A koronavírus-fertőzés után fennmaradó tünetek több embert érinthetnek, és jobban elhúzódhatnak, mint gondoltuk.

A hosszú COVID, vagyis a koronavírus-fertőzés után huzamosabb ideig hátramaradó testi-lelki tünet vagy tünetegyüttes tíz amerikai felnőttből nagyjából hármat érint, ami meglehetősen rossz arány. Az amerikai népszámlálási hivatal jelentése szerint közel 36 millió egyesült államokbeli felnőtt küzd felgyógyulása után legalább 3 hónapig elhúzódó szimptómákkal – írja a WebMD az erről szóló jelentés adataira hivatkozva, ami a november 2-14. között gyűjtött válaszok alapján készült.

Sokakat érint, sokaknál elhúzódik

Ez az arány némileg kedvezőbb az egy hónappal korábbinál, akkor ugyanis a megkérdezett amerikai felnőttek körülbelül 30 százaléka nyilatkozta, hogy hosszú ideig szenvedett hátramaradó tünetektől. Ezek egyébként igen sokfélék lehetnek, és a szimptómák köre még mindig bővül.

Becslések szerint a COVID-19-en átesettek több mint egyharmadánál neurológiai szövődmények lépnek fel: ezek közé tartoznak a memóriazavarok, a koncentrációs problémák és az agyköd is, amelyek a fertőzés után 3 hónappal is fennállnak, vagy akár később is kialakulhatnak.

Egyes tanulmányok eredményei azt tükrözik, hogy a hosszú COVID-dal küzdők kétharmadának még hat hónap elteltével is lehetnek neurológiai tünetei – számol be róla a WebMD. A legfrissebb adatok szerint a hosszú COVID miatt – ami az érintettek egy részénél tartós fáradtságot, rossz közérzetet, gyengeséget és változatos fizikai, illetve lelki problémákat okoz – 2-4 millió ember vált időszakosan vagy tartósan munkaképtelenné az Egyesült Államokban.

