A kényszerbetegség tünetei és kezelése

Mindannyiunk fejében felbukkan néha egy-egy zavaró gondolat. De mi történik akkor, ha ez a gondolat nem halkul el, hanem újra és újra visszatér – szorongást kelt, és cselekvésre kényszerít? A kényszerbetegség – szakmai nevén obszesszív-kompulzív zavar – pontosan erről szól: egy láthatatlan belső harcról, amely rengeteg energiát emészt fel.

Betolakodó gondolatok, kényszeres rituálék

A kényszerbetegség két fő pillére a kényszergondolat (obszesszió) és az erre adott kényszercselekedet (kompulzió). A kényszergondolat lehet egy kép, egy szó, egy késztetés vagy egy visszatérő kétely – például:

„Mi van, ha akaratlanul ártok valakinek?”

„Biztosan elzártam a gázt?”

„Megfertőződtem attól, hogy megfogtam a kilincset.”

Ezek a gondolatok a beteg számára idegenek, ijesztőek, sőt sokszor teljesen ellentétesek a személyiségével. Nem akarja őket – mégis jönnek. A szorongás csökkentésére jelennek meg a rituálék: kézmosás, ellenőrzés, számolás, rendrakás, imádkozás, tárgyak megérintése. Ezek átmenetileg megkönnyebbülést hoznak – de csak rövid időre. A gondolat visszatér, és kezdődik minden elölről.

Gyakoribb, mint hinnénk

Nem ritka jelenségről van szó: a lakosság 2,5–3%-át érinti élete során. Férfiaknál és nőknél hasonló arányban fordul elő, de míg a fiúknál gyakran már serdülőkorban megjelenik, nőknél inkább fiatal felnőttkorban kezdődik. Fontos tudni, hogy az intelligencia nem függ össze a betegséggel, és az nem kultúra- vagy vallásfüggő. Valamint bármely társadalmi rétegben előfordulhat.

A külvilág sokszor semmit nem vesz észre – a küzdelem belül zajlik.

Mi áll a háttérben?

A kényszerbetegségnek nincs egyetlen, jól meghatározható oka. A kutatások szerint genetikai, biológiai és pszichológiai tényezők együttese vezethet a kialakulásához.

Öröklött hajlam

Családi halmozódás megfigyelhető: elsőfokú rokonoknál nagyobb az előfordulás esélye. Egypetéjű ikreknél az együtt járás jóval gyakoribb, mint kétpetéjűeknél.

Agyi működés és kémia

Vizsgálatok bizonyos agyterületek – például a homloklebeny és a bazális ganglionok – működési eltérését mutatták ki. Kiemelt szerepet kap a szerotonin, de más ingerületátvivő anyagok, például a dopamin is érintett lehetnek. Nem véletlen, hogy a szerotoninrendszerre ható antidepresszánsok hatékonyak lehetnek a kezelésben.

Tanult viselkedés

A tanuláselmélet szerint egy eredetileg semleges gondolat összekapcsolódhat szorongással (például fertőzésveszéllyel). Ha egy cselekedet – mondjuk a kézmosás – csökkenti a feszültséget, az rögzül, és ismétlődő rituálévá válik.

Mikor mondjuk ki a diagnózist?

A diagnózis feltétele, hogy:

jelen legyenek kényszergondolatok és/vagy kényszercselekedetek,

a tünetek legalább két hete fennálljanak,

naponta legalább egy órát vegyenek igénybe, vagy jelentősen zavarják az életvitelt.

Gyakran társulhat depresszió, pánikbetegség, fóbiák vagy akár szerhasználat is, ami megnehezíti a felismerést. A valóságérzék azonban – ellentétben például a szkizofréniával – megmarad: a beteg tudja, hogy a gondolatai irracionálisak.

Van kiút: kezelés és javulás

A jó hír: a kényszerbetegség kezelhető. A leghatékonyabb megközelítés általában a gyógyszeres terápia és a pszichoterápia kombinációja.

Gyógyszeres kezelés

Elsősorban az úgynevezett SSRI-típusú antidepresszánsok bizonyultak hatékonynak. A hatás 3–4 hét után jelentkezik,. gyakran magasabb dózis szükséges,. a teljes javulás hónapokat is igénybe vehet. A türelem kulcsfontosságú.

Viselkedésterápia: szembenézni és nem reagálni

Az egyik legeredményesebb módszer az ingerexpozíció és válaszmegelőzés. A páciens szembesül a szorongást kiváltó helyzettel – például megérint tárgyakat –, de nem végezheti el a megszokott rituálét (nem mos kezet). A szorongás kezdetben nő, majd ismétlés hatására csökken. A módszer lényege: megtanulni, hogy a szorongás magától is elmúlik, rituálé nélkül is.

Súlyos esetekben

Ha minden kezelés hatástalan, speciális idegsebészeti beavatkozás is szóba jöhet, akár koponyamegnyitás nélkül, célzott sugárkezeléssel. Az esetek egy részében ez is javulást hozhat.

Mire számíthatunk hosszú távon?

A betegség lefolyása többnyire hullámzó, krónikus jellegű. Kezelés nélkül a tünetek vissza-visszatérnek, stressz és kimerültség hatására erősödhetnek.

Megfelelő terápiával azonban a betegek mintegy 60%-a jelentős javulást ér el, kombinált kezelés esetén ez akár 80% is lehet. A korai felismerés javítja az esélyeket.

A kényszerbetegség nem gyengeség, nem furcsaság, nem „rossz szokás”. Valós, biológiai és pszichológiai alapokon nyugvó zavar, amely komoly szenvedést okozhat – de kezelhető.

