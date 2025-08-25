Állami kitüntetést vehetett át két kárpátaljai orvos
Ukrajna függetlenségének napja alkalmából Volodimir Zelenszkij elnök több szakembert tüntetett ki az állam fejlődéséhez való hozzájárulásukért, bátorságukért és hivatásuk lelkiismeretes teljesítéséért.
Az elismertek között két kárpátaljai orvos is szerepel. Ukrajna Érdemes Orvosa címet kapott:
- Jurij Andrasko, az ungvári „Aszklepij” gyógyító-diagnosztikai központ orvosa;
- Ivan Szmolanka, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium alá tartozó Országos Rákkutató Intézet osztályvezető főorvosa.
Az elismerésekről szóló rendelet megtekinthető az Elnöki Hivatal honlapján.