Köhögésre a méz a legjobb gyógyszer

Köhögés esetén az antibiotikumok nem enyhítik a panaszokat, érdemes helyettük mézzel kúrálni magunkat.

Mielőtt gyógyszerekhez nyúlnánk, érdemes mézzel kezelni a köhögést – áll az Angol Népegészségügyi Szervezet (Public Health England) ajánlásában. A szervezet nem javasolja az orvosoknak, hogy a köhögés kezelésére antibiotikumos gyógyszereket írjanak fel, ezek ugyanis csak ritkán enyhítik a tüneteket.

Vírusok okozzák a köhögést

A legtöbb betegség mögött, amely köhögéssel jár, valamilyen vírusfertőzés áll, az antibiotikum pedig csak a baktériumok ellen vethető be hatásosan. Ennek ellenére a közelmúltban készített brit felmérés szerint a szigetországban a háziorvosok 48 százaléka ír fel valamilyen antibiotikumot köhögés vagy hörghurut kezelésére. Komolyabb ok nélkül szedve pedig ezek a gyógyszerek csak erősítik az antibiotikumrezisztens baktériumokat, amelyek a következő évtizedek egyik legsúlyosabb egészségügyi kihívását jelenthetik – mondta el a népegészségügyi szervezet képviseletében Dr. Susan Hopkins.

Bizonyos esetekben azonban köhögéskor is szükség lehet antibiotikumokra – például ha a beteg immunrendszere nagyon legyengült, vagy ha a panaszok mögött valamilyen komolyabb betegség húzódik.

A gyógyszeres kezelést megelőzően érdemes lehet néhány otthoni terápiával próbálkozni. Köhögés és más, felső légúti megbetegedés esetén a langyos mézes tea, illetve a citromos-gyömbéres italok gyakran kerülnek elő a házi patikák polcairól. A két legnagyobb brit egészségügyi szervezet, a Public Health England és a National Institute for Health and Care Excellence ajánlásában is ezeket a készítményeket emelte ki.

Általában a köhögés két-három hét alatt mindenféle kezelés nélkül enyhülni szokott, a mézes, citromos és gyömbéres italok azonban jelentősen felgyorsíthatják a gyógyulás folyamatát. Mézet azonban tilos egy évnél fiatalabb kisgyermeknek adni, mert számukra a szirupban lévő egyik baktérium botulizmust okozhat. Az egészségügyi szervezetek ajánlásában szerepelnek még guaifenezin, illetve dextrometorfán hatóanyagú készítmények is, amelyek szintén hatásosan enyhíthetik a panaszokat.

Forrás: hazipatika.com