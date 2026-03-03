Ez a 7 jel a körmödön komoly betegséget jelezhet

Egy apró elváltozás vagy színbeli eltérés mögött akár vashiányos vérszegénység, májbetegség vagy pajzsmirigyzavar is meghúzódhat.

A köröm elváltozásai, körmeink állapota – színe, formája vagy szerkezete – sok mindent elárulhat egészségi állapotunkról. Bizonyos elváltozások mögött akár belső szervi problémák vagy hiányállapotok is állhatnak.

A köröm elváltozásai

Bár nem minden körömelváltozás jelez súlyos betegséget, érdemes figyelni a mintázatot és az esetleges egyéb tüneteket, mint a fáradtság, sápadtság vagy hajhullás. Ha a körömelváltozás hosszabb ideig fennáll, vagy más panaszokkal is társul, ne habozz orvosi kivizsgálást kérni! Lássuk tehát, milyen kiváltó okok állhatnak a tünetek hátterében.

Kanálköröm

Ez az elváltozás akkor alakul ki, amikor a köröm középen besüpped, szélei pedig felfelé hajlanak, mintha egy kanál formáját vennék fel. Leggyakrabban vashiányos vérszegénységre utal, de előfordulhat pajzsmirigy‑alulműködés vagy krónikus májgyulladás esetén is. Gyakran jár együtt törékeny, elvékonyodott körmökkel és általános fáradtsággal is.

Fehér, fakó körmök

Ha a körmök színe sápadt vagy fakó, esetleg nagyobb részen fehér, az akár alacsony vörösvérsejtszámra, májproblémákra, pajzsmirigyzavarra vagy egyéb belső elváltozásokra is utalhat. Ha viszont a köröm nagy része elfehéredik, és csupán a hegye felé látható egy vékony rózsaszínes sáv, akkor úgynevezett Terry-féle körömmel van dolgunk. Ez súlyosabb betegségek tünete is lehet, beleértve máj- és veseproblémákat, szívelégtelenséget, diabéteszt.

Törékeny körmök

Pajzsmirigy‑rendellenességek esetén előfordulhat, hogy a körmök törékennyé, szárazzá válnak vagy barázdásodnak. Mivel ez a hormonális egyensúly felborulásának egyik jele, így állhat a háttérben pajzsmirigy‑alul- illetve túlműködés is.

Fehér- vagy sávos elszíneződések

Az úgynevezett Mees-sávok a körömlemezen belül helyezkednek el, és a köröm növekedésével együtt elmozdulnak. Általában nehézfém-mérgezés, súlyos fertőzés vagy kemoterápia után figyelhető meg. Ezzel szemben a Muehrcke-sávok a körömágyban helyezkednek el, ezért nem mozognak a köröm növekedésével, és alacsony fehérje- vagy albuminszintre utalhatnak, ami máj-, vese- vagy szívbetegségeknél fordul elő.

Sötét tónusú köröm

Az úgynevezett Lindsay-köröm esetében a köröm alsó része fehéres, míg a felső rész sötétbarna vagy szürkés. Elsősorban krónikus vesebetegség esetén figyelhető meg, amikor a vér pigmentösszetétele megváltozik.

Pontozott köröm

Az apró, tűszúráshoz hasonló mélyedések a körmön gyakran pikkelysömör következményei, de előfordulhatnak atópiás dermatitisz, foltos hajhullás (alopecia areata) vagy bizonyos ízületi gyulladások esetén is. Ilyenkor a köröm gyakran elszíneződik, megvastagszik, vagy részben leválik a körömágról.

Barázdák, bemélyedések

A köröm keresztirányú bemélyedései, az úgynevezett Beau-vonalak akkor alakulnak ki, ha a köröm növekedése egy időre lelassul vagy megszakad. Ennek oka lehet súlyos fertőzés, magas láz, kemoterápia, hirtelen fogyás vagy erős stressz. A barázdák mélysége és helye segíthet visszakövetni, mikor érte a szervezetet a megterhelés, hiszen a köröm növekedési üteme viszonylag állandó.

Forrás: hazipatika.com

(Nyitókép: illusztráció)