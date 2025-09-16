Koronavírus: 169 esetet regisztráltak egy hét alatt Kárpátalján

Az elmúlt héten 3 035 személyt diagnosztizáltak influenzával és heveny légúti vírusfertőzésekkel Kárpátalján – közölte a megye betegségmegelőzési és járványvédelemi központja szeptember 16-án.

A közlemény szerint 169 koronavírusos esetet regisztráltak a megyében. Összesen 106 beteget szállítottak kórházba, közülük 60-an koronavírussal fertőződtek. Halálesetet nem jelentettek.

A központ hozzátette, hogy influenza elleni oltóanyag elegendő mennyiségben áll rendelkezésre. A lakosságot arra biztatják, hogy forduljanak háziorvosukhoz, és gondoskodjanak saját, valamint hozzátartozóik védelméről.

Kárpátalja.ma