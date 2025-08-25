Az elmúlt héten 89 koronavírusos esetet regisztráltak Kárpátalján

Az elmúlt héten 89 új koronavírus-fertőzést regisztráltak Kárpátalján – közölték az egészségügyi hatóságok. A betegek közül 35 személyt kellett kórházban ápolni.

A járványügyi adatok szerint a fertőzés leginkább a 30–64 éves korosztályt érinti. Ebben a csoportban 47 új esetet azonosítottak.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a megye egészségügyi intézményeiben elegendő vakcina áll rendelkezésre. A lakosságot arra kérik, hogy ne hagyják figyelmen kívül a fertőzés kockázatát, és aki még nem olttatta be magát, vagy elmulasztotta a megerősítő dózist, az mielőbb keresse fel háziorvosát, vagy forduljon a legközelebbi oltópontok egyikéhez.

A szakemberek emlékeztetnek, hogy a védőoltás továbbra is a leghatékonyabb eszköz a súlyos megbetegedés és a szövődmények megelőzésében.

Kárpátalja.ma/transkarpatia.net