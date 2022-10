Koronavírus: újabb hullám kezdődhet Európában

A legfrissebb adatok alapján egy újabb koronavírus-járványhullám van kialakulóban az európai országokban, ahogy az időjárás egyre hűvösebbre fordul. Eközben közegészségügyi szakértők az oltási kampányok visszaesésére figyelmeztetnek.

Akárcsak a mögöttünk álló nyáron, jelenleg is az omikron variáns BA.4 és BA.5 alváltozata áll a fertőzések zömének hátterében, ugyanakkor újabb alvariánsok is kezdik megvetni a lábukat. Mint arra az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a héten felhívta a figyelmet, az omikron több száz új formáját követik figyelemmel a kutatók – írja a Reuters hírügynökség. A WHO szerdán kiadott jelentése szerint az Európai Unióban 8 százalékkal emelkedett az újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma az elmúlt héten, dacára a tesztelés drasztikus visszaesésének, illetve annak, hogy globálisan csökkenő tendenciát mutatnak az esetszámok.

Az elmúlt hetek során a kórházi kezelésre szoruló fertőzöttek száma is megugrott az EU-ban és az Egyesült Királyságban. A Gimbe független tudományos alapítvány adatai alapján Olaszországban október 4-ig bezárólag egy hét alatt 32 százalékkal ugrott meg a COVID-19 tünetei miatti kórházi felvételek száma, míg az intenzív ellátásra szoruló betegeké 21 százalékkal. A briteknél pedig 45 százalékos növekedést jegyeztek fel a megelőző heti adatokhoz képest a kórházba kerülő COVID-betegek számában. Magyarországon a hivatalos kormányzati jelentések szerint szeptember 28. és október 5. között 50 százalékkal emelkedett a kórházban ápolt betegek száma.

Csökken az oltakozási kedv

Szeptember óta az első generációs oltások mellett két új vakcina is elérhető az EU-ban, amelyeket a gyártók az omikron BA.1-es, illetve BA.4-es és BA.5-ös variánsa ellen optimalizáltak. Eközben viszont az oltakozási kedv egyre csökken a kontinensen az emlékeztető oltások kapcsán, amelyek egyesek számára már a negyedik, ötödik oltást jelentik. Az elmúlt egy hónapban a Moderna és a Pfizer-BioNTech összesen mintegy 40 millió vakcinája jutott el az uniós tagországokba az európai járvángyügyi hivatal (ECDC) adatai szerint. Ehhez képest a heti oltási adatok csupán 1-1,4 millió között mozognak, ami jelentős visszaesés az egy évvel korábbi, 6-10 millió körüli számokhoz képest.

A Reuters szerint az oltakozási kedv visszaesése jelentős részben annak tudható be, hogy sokan hamis biztonságérzetben ringatják magukat, úgy gondolva, hogy a pandémia már véget ért. „Azok körében, akik kevésbé tartanak a fertőzéskockázattól, az üzenet, hogy már vége a világjárványnak, bármiféle nagy tájékoztató kampány hiányával párosulva minden bizonnyal a vakcinafelvétel csökkenéséhez vezet” – mutatott rá Martin McKee, a Londoni Higiéniai és Trópusi Orvoslási Iskola (LSHTM) kutatóegyetem professzora. „Egy másik zavaró tényező, hogy a lakosság meglehetősen nagy része eshetett át COVID-epizódon az elmúlt hónapokban” – tette hozzá Penny Ward, a King’s College London szakértője. Mint elmondta, sokan tévesen úgy hihetik, hogy az alapoltás, majd a lezajlott betegség nyomán védettek maradtak.

Forrás: hazipatika.com