Kövér porcsin: sokan kigyomlálják az értékes gyógynövényt 

A kövér porcsin világszerte elterjedt ehető növény, amelyet hagyományosan több kultúrában is gyógyhatású szerként használtak.

Sokunk kertjében, járdaszélen vagy akár a veteményes szélén is megjelenik a kisméretű, húsos levelű kövér porcsin (Portulaca oleracea). Valljuk be: gyomként tekintünk rá. Pedig a világ számos táján régóta használják gyógyító hatásai miatt – sőt, ma már tudományos kutatások is igazolják, hogy a porcsin valóban jótékony lehet az egészségünkre. Felhasználása legalább az időszámításunk szerinti első évszázadig nyúlik vissza, és napjainkra modern farmakológiai vizsgálatok is alátámasztják hatékonyságát.

A porcsin jótékony hatásai

A kövér porcsin tele van értékes tápanyagokkal. Kiemelkedően sok benne az omega-3 zsírsav, amelyet általában csak a halakban találunk meg. Emellett tartalmaz:

A-, C- és E-vitamint

magnéziumot, káliumot, kalciumot

antioxidáns hatású növényi vegyületeket (flavonoidokat és poliszacharidokat)

Ezek együttesen antioxidáns, gyulladáscsökkentő és anyagcserét javító hatást biztosítanak a növény fogyasztói számára.

Gyulladáscsökkentés és immunerősítés

A porcsin egyik legismertebb hatása, hogy csökkenti a gyulladást a szervezetben. Állatkísérletek és laboratóriumi vizsgálatok is azt mutatták, hogy segíthet szabályozni az immunrendszer működését és csökkentheti a káros gyulladásos folyamatokat.

Segíthet a cukor- és zsíranyagcsere javításában

Kutatások szerint a porcsinkivonat csökkentheti a vércukorszintet, a koleszterint és a triglicerideket – vagyis javíthatja az anyagcserzavarokkal küzdők állapotát. Egy iráni kutatásban például 8 hét után javultak a résztvevők vérzsír- és májértékei.

Máj- és vesetámogatás

A májunk és vesénk nap mint nap méreganyagokat szűr ki. Egyes tanulmányok szerint a porcsin fogyasztása védheti ezeket a szerveket, különösen akkor, ha anyagcserénk nincs rendben vagy gyógyszereket szedünk.

Segítség lehet női problémákra is

Egyes vizsgálatok szerint a porcsin magjai csökkenthetik az erős menstruációs vérzést, sőt, szájnyálkahártya-problémák (például lichen planus) esetén is gyulladáscsökkentő hatású lehet.

Hogyan fogyasztható a kövér porcsin?

Salátában nyersen, mint a madársaláta – enyhén savanykás, ropogós levelei frissítőek.

Párolva, mint a spenót.

Turmixokba vagy főzelékekbe keverve.

Szárítva teaként vagy por formájában táplálékkiegészítőként.

Van, amikor óvatosan fogyassz belőle!

A porcsin nagy mennyiségben tartalmaz oxalátokat – ezek a vegyületek fokozhatják a vesekő kockázatát. Éppen ezért vesebetegeknek vagy kőképződésre hajlamosaknak nem ajánlott rendszeresen fogyasztani. Terhes és szoptató nők számára még nem áll rendelkezésre elegendő klinikai adat – elővigyázatosságból ők is kerüljék.

A kövér porcsin nem pusztán egy gyom, hanem egy valódi szuperélelmiszer, amelyet sokáig méltatlanul mellőztünk. Ha legközelebb megjelenik a kertedben, húzd ki, de inkább kóstold meg!

Forrás: hazipatika.com