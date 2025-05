Kövirózsa: nemcsak szép, de gyógyít is

A kövirózsa nem csupán egy mutatós, igénytelen pozsgás növény – már az ókorban is használták gyógyító célokra.

A Sempervivum tectorum L. (Crassulaceae), más néven kövirózsa, egy örökzöld növény, évelő gyökérzettel, melyet mindkét oldalon sima, szélén csillós, húsos levelek koronáznak, a szára a levélcsomó közepéből emelkedik ki. Azonban nemcsak dísznövényként népszerű a kerti sziklakertekben, hanem régóta ismert népi gyógyászati felhasználása is. Az „örökké élő” növény néven is ismert pozsgás növény, rendkívüli ellenállóképessége mellett gyógyító tulajdonságokkal is bír.

Hogyan használjuk a kövirózsát?

A népi gyógyászatban fülgyulladás kezelésére is használják, de számos más jótékony tulajdonsága is van. Hűsítő, összehúzó, vízhajtó hatású, bár szinte kizárólag külsőlegesen használják.

Külsőleg:

A friss növény zúzott leveleit vagy levét gyakran borogatásként használják égési sérülésekre, forrázásokra, zúzódásokra, görcsös fekélyekre és általában a bőr gyulladásos állapotaira, azonnali enyhülést nyújtva. Számos bőrbetegség esetén alkalmazható, sőt visszeres, aranyeres panaszok enyhítésére is szolgál.

Immunerősítő és belsőleges alkalmazás

Belsőleg, kúraszerűen fogyasztva – például préselt levében vagy tinktúra formájában – enyhe immunerősítő, méregtelenítő hatásról számoltak be, ám a tudományos bizonyítékok itt még hiányosak, éppen ezért a belsőleges alkalmazása körültekintést igényel.

Mézzel keverve a kövirózsa levét, a szájüreg fájdalmának és fekélyes állapotának enyhítésére is használták. Nagy dózisban a kövirózsa leve hánytató és hashajtó hatása van.

Modern orvosi kutatások kimutatták, hogy a kövirózsa szénhidrátokat, citromsavat, almasavat, szabad aminosavakat (aszparaginokat), fenol-karbonsavat, és flavonoidokat is tartalmaz. A benne található flavonoidok hozzájárulnak gyulladáscsökkentő tulajdonságaihoz.

Bár a kövirózsa használata általában biztonságos külsőleg, érzékeny bőrűeknél allergiás reakciót is kiválthat. Mindig érdemes először kis felületen kipróbálni.

Tipp: Fülfájás esetén néhány levelet kövirózsa levelet vágj ketté, a levelek nedvéből néhány cseppet a fájó fülbe juttass be, és tartsd így egy rövid ideig.

Forrás: hazipatika.com

Fotó: Getty Images