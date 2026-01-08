Közel 20 mágnest nyelt le egy kisfiú Ivano-Frankivszkban
Az Ivano-Frankivszk megyei gyermekklinikai kórházban műtétet hajtottak végre egy 7 éves fiún, aki lenyelt 17 mágnest.
A gyermeket hasi fájdalmak miatt vitték be a kórházba. A vizsgálatok során idegen testeket, azaz 17 neodímium mágnest találtak a gyomrában.
A megfelelő előkészítés után a fiút megoperálták.
A beavatkozás sikeres volt: a beteg tíz nappal a műtét után jó állapotban hagyta el a kórházat.
A szakemberek felhívják a szülők figyelmét, hogy a gyermekek körében a mágnesek komoly balesetveszélyt jelenthetnek, ezért érdemes távol tartani tőlük az apró tárgyakat.
A Novini Zakarpattya internetes hírportál nyomán.