Közel 20 mágnest nyelt le egy kisfiú Ivano-Frankivszkban

Az Ivano-Frankivszk megyei gyermekklinikai kórházban műtétet hajtottak végre egy 7 éves fiún, aki lenyelt 17 mágnest.

A gyermeket hasi fájdalmak miatt vitték be a kórházba. A vizsgálatok során idegen testeket, azaz 17 neodímium mágnest találtak a gyomrában.

A megfelelő előkészítés után a fiút megoperálták.

A beavatkozás sikeres volt: a beteg tíz nappal a műtét után jó állapotban hagyta el a kórházat.

A szakemberek felhívják a szülők figyelmét, hogy a gyermekek körében a mágnesek komoly balesetveszélyt jelenthetnek, ezért érdemes távol tartani tőlük az apró tárgyakat.

