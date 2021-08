Közel 800 ezer vakcinát kapott Ukrajna

Segélyszállítmányként csaknem nyolcszázezer dózis koronavírus elleni vakcinát kapott Ukrajna három országtól – közölte csütörtökön az egészségügyi minisztérium.

A közlemény szerint Ukrajna 100 ezer dózis AstraZeneca-oltóanyagot kapott a görög kormánytól – hálából azért, mert ukrán tűzoltók segítettek a görögországi erdőtüzek megfékezésében -, valamint ugyanebből a fajta vakcinából 650 ezret adományozott Lengyelország, 46 ezret pedig Litvánia.

Az ukrán kormány közben könnyített a külföldiek beutazásának feltételein Ukrajnába: mostantól az is elegendő, ha az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által jóváhagyott vakcinák közül az első dózist megkapták, és erről igazolással rendelkeznek. Eddig teljes védettséget igazoló dokumentumot fogadtak el csak az ukrán hatóságok a határátlépéshez. Változatlanul beutazhatnak még külföldiek Ukrajnába negatív PCR- vagy gyorsteszttel is.

Forrás: MTI