Közeledik a málnaszezon
A málna sokak kedvenc bogyós gyümölcse, azonban nem csupán csodás íze miatt éri meg rendszeresen fogyasztani. Mutatjuk, milyen jótékony hatásokat gyakorolhat a szervezetünkre a málnaevés.
„A málna az egyik legkedveltebb bogyós gyümölcs, amely nemcsak az íze miatt népszerű. Magas vitamin-, ásványianyag- és antioxidánstartalma miatt a táplálkozási szakértők is gyakran ajánlják” – mutat rá cikkében a Well&fit. Mint írják, a málna fogyasztása jót tehet egyebek mellett az emésztőrendszernek, a szívnek és az érrendszernek, de még a bőrnek is.
A málna jótékony hatásai
A Well&fit és a Cleveland Clinic összefoglalói alapján összegyűjtöttük, a málna milyen hatásokat gyakorolhat az egészségre:
- Csökkenti a gyulladást. A málna tele van polifenolokkal. Ezek olyan növényi vegyületek, amelyek segítenek csökkenteni a krónikus gyulladást.
- Stabilizálja a vércukorszintet. Magas rost- és alacsony cukortartalmának köszönhetően a málna alacsony glikémiás indexű, ami azt jelenti, hogy segít megelőzni a vércukorszint drasztikus kiugrásait. A málnában lévő antocianinok emellett a szervezet inzulinfelhasználását is javíthatják.
- Segíhet a rák kezelésében. Egyes kutatási eredmények szerint a málna segíthet lassítani a vastagbélrák növekedését.
- Véd a szívbetegségek ellen. A málnában található antioxidánsok – beleértve a C-vitamint, az antocianinokat és az ellagitanninokat – segíthetnek megvédeni a szív és az érrendszer egészségét. A rendszeres málnafogyasztás ugyanis alacsonyabb koleszterinszintet és vérnyomást, valamint az érelmeszesedés kockázatának csökkenését eredményezi.
- Javítja az agyműködést. Az agysejtek különösen érzékenyek a gyulladásra és az oxidatív stresszre – ez a két folyamat olyan neurológiai állapotokhoz is kapcsolódik, mint például az Alzheimer-kór és a Parkinson-kór. A málnában található vegyületek azonban segíthetnek megvédeni az agy egészségét – derítette ki egy évtizedeken át tartó, ápolók bevonásával végzett kutatás.
- Támogathatja az immunrendszer működését. A málna egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy antioxidánsokban gazdag, emiatt pedig segíthet megvédeni a sejteket a szabad gyökök káros hatásaitól. C-vitamin-tartalma pedig ellenállóbbá is teheti a szervezetet bizonyos fertőzésekkel szemben.
- Segíthet a székrekedés és az aranyér megelőzésében. A málna egyik nagy előnye a magas rosttartalom, amelynek köszönhetően támogatja a megfelelő bélműködést, segítheti az emésztést, valamint hozzájárulhat a székrekedés és az aranyérbetegség megelőzéséhez vagy kezeléséhez.
- Segít a bőr rugalmasságának megőrzésében. A málnában lévő antioxidánsok és vitaminok a bőr állapotára is pozitív hatást gyakorolnak. A C-vitamin például támogatja a kollagéntermelést, ami elengedhetetlen a bőr rugalmasságának megőrzéséhez.
Forrás: hazipatika.com