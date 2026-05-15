Megerőszakolta unokáját egy beregszászi járási férfi

Őrizetbe vettek egy férfit a Beregszászi járásban, akit azzal gyanúsítanak, hogy többször megerőszakolta 11 éves unokáját. Az ügyben a Beregszászi Körzeti Ügyészség irányításával folyik a nyomozás.

Az ügyészségi tájékoztatás szerint a bűncselekmények még 2025 augusztusa és szeptembere között történtek, azonban a hatóságok csak 2026. május 13-án szereztek tudomást az esetről.

A nyomozás adatai alapján a férfi − aki a gyermek vér szerinti nagyapja − a kislány kiszolgáltatott helyzetét kihasználva több alkalommal is szexuális erőszakot követett el ellene. A sértett a történtek idején 11 éves volt.

A kiskorút pszichológus jelenlétében hallgatták ki egy speciális gyermekközpontban.

Az előzetes nyomozást a Beregszászi Járási Rendőrkapitányság végzi, az eljárást fiatalkorúakkal foglalkozó ügyészek felügyelik. A hatóságok jelenleg az ügy minden körülményét vizsgálják.

