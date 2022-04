Mit jelezhet a reggeli krákogás?

Vannak, akik csak akkor krákognak, amikor egy kellemetlen felső légúti vírus torokirritációt okoz náluk. Másoknál tartósan fennálló egészségügyi probléma kísérőtüneteként jelentkezik a torokköszörülés, de olyanok is akadnak, akik felkelés után rendszeresen krákogással indítják a napot. Utánanéztünk, mi állhat ez utóbbi jelenség hátterében.

A torokköszörülés, a krákogás természetes és gyakori reakció, amellyel valamilyen, a garatot vagy a légutakat irritáló lerakódástól – vagy egyszerűen csak az irritáció érzésétől – szeretnénk megszabadulni. A krákogás az emberek egy részénél az ébredés utáni pillanatok mindennapi velejárója. Sokan úgy állnak hozzá, hogy a reggeli torokköszörüléssel “megtisztítják a torkukat”, ami hasonlít ahhoz, mint amikor hosszas kihasználatlanság után beindítják a motort és az még egy kicsit “köhög”.

A reggeli krákogás hátterében számos ok állhat, ezért ha tartósan fennáll, és az életünk részévé válik, mindenképpen érdemes utánajárni, mi váltja ki. A rendszeres torokköszörülés ugyanis amellett, hogy komoly egészségügyi problémára is utalhat, hosszú távon, a hangszálakat folyamatosan irritálva tartós rekedtséget is okozhat.

Leggyakrabban valamilyen felső légúti megbetegedés ingerel bennünket krákogásra. Elég egy megfázás, amikor a folyamatosan és bőségesen termelődő orrváladék felgyülemik és a garat felé csorog, hogy aztán krákogással igyekezzünk megszabadulni tőle. Makacs nátha esetén úgy érezhetjük, hogy a váladék “letapad”, ilyenkor a köszörülés mellé gyakran már köhögés is társul. De egyéb felső légúti megbetegedés, például a vírusos garatgyulladás is járhat – a többi kellemetlen tünet mellett – krákogással, torokköszörüléssel és köhögéssel.

