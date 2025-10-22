Nő a légúti vírusfertőzések száma Kárpátalján

Október eleje óta több mint 10 ezer lakos fordult meg a megyei kórházakban légúti panaszokkal. A legtöbb beteg Ungváron és Munkácson van – íja a Zakapattya Online.

A Kárpátaljai Megyei Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ adatai szerint a jelenlegi mutatók megfelelnek a tavalyi év azonos időszakában mért adatoknak. A jelentkezések száma a járványküszöböt még nem lépte át, 304 beteg esik 100 ezer lakosra, ami a veszélyes aránynak csupán 25 %-a.

A legtöbb beteget Ungvár és Munkács mellett Rahón regisztrálták. Az esetek többségében iskoláskorú gyermekek kapták el a fertőzést.

Az orvosok megjegyzik, hogy az influenza és a COVID-19 miatt kórházi kezelésre szoruló betegek száma 7 %-kal nőtt. Jelenleg 28 ilyen esetet tartanak nyilván.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a COVID-változat Omicron variánsai továbbra is jelen vannak megyénkben, és súlyos torokfájást, lázat, gyengeséget, izomfájdalmat képesek előidézni.

Az orvosok azt tanácsolják, hogy öngyógyítás helyett forduljunk nyugodtan a háziorvosokhoz, kerüljük a nagy tömegeket. Javasolják a megelőző intézkedések betartását, aminek része az oltás felvétele is.

Kárpátalja.ma

Forrás: Zakarpattya Online