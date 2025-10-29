Lengyelország 30 ezer csomag antibiotikumot adott Ukrajnának
Lengyelország humanitárius segélyt küldött Ukrajnának, amely 30 ezer csomag, lengyel gyógyszeripari vállalat által gyártott antibiotikumot tartalmaz. Erről Ukrajna Egészségügyi Minisztériuma számolt be hivatalos oldalán október 28-án.
A minisztérium közleménye szerint a gyógyszer egy amoxicillin-alapú antibiotikum, amely minden szükséges laboratóriumi vizsgálaton átesett, és megfelel az európai minőségi előírásoknak.
Az antibiotikumok átadása a Lembergi Megyei Kórházban történt, és a háborús veteránok számára ajánlották fel.
A minisztérium megjegyezte, hogy Ukrajna és Lengyelország között hosszú múltra tekint vissza az orvostudományi partnerség. A két ország közösen reagált a COVID–19 világjárvány kihívásaira, megszervezte a betegek ellátását, és továbbra is együttműködnek a közegészségügy, az orvosi képzés és a gyógyszergyártás területén.
A háború alatt Lengyelország az ukrán egészségügyi rendszer egyik fő orvosi partnerévé vált. A lengyel egészségügyi minisztérium a nap 24 órájában támogatja az ukrán orvosi evakuációs csapatokat, segíti az áldozatok EU-s és amerikai kórházakba szállítását, valamint a szükséges gyógyszereket is szállít – írta a minisztérium bejegyzésében.