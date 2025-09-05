Lengyelországi továbbképzésen a kárpátaljai mentősök

Öt kárpátaljai szakember – Irina Gely, Katerina Zahijeva, Ivanna Poljak-Mitrovka, Tetjana Zsabur és Miroszlava Bihun – vett részt egy lengyelországi továbbképzésen, amelyet a „Hadi orvostan és a poszttraumás stressz megelőzése” című közös ukrán–lengyel projekt keretében szerveztek.

A tanfolyamon Donyeck, Kirovohrad, Mikolajiv, Kijev megye, valamint a főváros sürgősségi központjainak munkatársai is részt vettek.

A Kárpátaljai Sürgősségi Orvosi Szolgálat 663 munkatársat foglalkoztat, közülük 413 nő, többségük mentős és orvos. A program kifejezetten az ő szakmai tudásuk és kompetenciáik fejlesztését, a biztonságos munkavégzés elsajátítását és a kiégés megelőzését szolgálta.

A kurzust a Varsói Orvostudományi Egyetem és a Lengyel Légimentő Szolgálat szervezte.

A kárpátaljai résztvevők új tudása és tapasztalata hozzájárul ahhoz, hogy a megye sürgősségi orvosi szolgálata a jövőben is magas színvonalon láthassa el feladatait.

Kárpátalja.ma