A macskagyökér egyike azoknak a gyógynövényeknek, amelyeknek tudományosan is van alapja – különösen az alvásminőség javításában. Ugyanakkor nem csodaszer, és nem mindenkinél hat egyformán.

Hogyan hat a macskagyökér a szervezetre?

A macskagyökér (latinul Valeriana officinalis) hatóanyagai – köztük a valerénsav, az illóolajok és különböző növényi vegyületek – a központi idegrendszerre hatnak. Kutatások szerint ezek az anyagok fokozhatják a GABA (gamma-aminovajsav) működését az agyban, ami természetes „fékként” hat az idegrendszerre: segíti a megnyugvást és az elalvást – írja a VerywellHealth.com.

Más tanulmányok szerint a macskagyökér a szerotonin– és adenozin-rendszert is befolyásolhatja, így komplex módon támogathatja a lelki és testi ellazulást. A pontos hatásmechanizmus azonban még nem teljesen tisztázott, és a kutatások eredményei eltérőek – részben a különböző kivonatok és adagok miatt.

Macskagyökér az alvászavarok természetes ellenszere

A legtöbben alvásproblémák miatt fordulnak a macskagyökérhez. A modern életvitel, a képernyőhasználat és a stressz miatt sokan küzdenek elalvási nehézséggel vagy felszínes alvással – ilyenkor jöhet szóba a macskagyökér. Ugyanakkor a kutatások vegyes eredményeket mutatnak, tehát nem mindenkinél válik be egyformán.

A Mayo Clinic szerint a növény rövid távú használata általában biztonságos, és sokaknál elősegíti a természetes, gyógyszermentes elalvást – bár a hatás nem mindig erőteljes.

Szorongás és stressz esetén is segíthet

A macskagyökér nemcsak az alvásban, hanem a szorongás és a feszültség csökkentésében is hasznos lehet. A hatás ugyan nem hasonlítható össze a gyógyszeres nyugtatókéval, de természetes támogatásként sokaknál beválhat – különösen akkor, ha a stressz okozza az alvási nehézségeket.

Fontos azonban, hogy a macskagyökér nem helyettesíti a pszichoterápiát vagy az orvosi kezelést, és nem minden típusú szorongás esetén hatékony.

Támogatás a menopauza idején

A menopauza sok nőnél jár együtt alvászavarral, hőhullámokkal és feszültséggel. Klinikai vizsgálatok szerint a macskagyökér segíthet a hőhullámok gyakoriságának és intenzitásának csökkentésében, valamint javíthatja az alvás minőségét a menopauza időszakában. Bár az eredmények biztatóak, a kutatók további vizsgálatokat tartanak szükségesnek ezen a téren.

Milyen mellékhatások fordulhatnak elő?

A macskagyökér rövid távon általában biztonságos, de mint minden hatóanyagnál, itt is előfordulhatnak mellékhatások:

Fejfájás, szédülés, gyomorpanaszok, álmosság a következő nap reggelén.

a következő nap reggelén. Ritkán paradox módon éppen álmatlanságot is kiválthat.

Nagy adagban, hosszabb távon használva előfordulhat mentális tompaság, sőt elvonási tünetek is, ha hirtelen hagyjuk abba.

A macskagyökér fokozhatja más nyugtató vagy altató szerek (például alkohol, benzodiazepinek, antihisztaminok) hatását, ezért ezekkel együtt nem ajánlott a használata.

Terhesség, szoptatás és májbetegség esetén szintén kerülendő, és műtét előtt legalább két héttel érdemes abbahagyni a szedését – írja a Health.com.

Forrás: hazipatika.com

(Nyitókép: Getty Images)