Magvak, amelyek helyreállítják az emésztést

A rostok nemcsak az emésztésünket segítik, hanem a szívünket is védik, ezért érdemes rendszeresen helyet adni nekik az étrendünkben. Bizonyos magvak különösen jó rostforrások lehetnek.

A rostokban gazdag ételek – különösen a különféle magvak – kulcsszerepet játszanak az egészségünk megőrzésében.

Ezért fontos a rostfogyasztás

A rostok például támogatják a bélműködést, hozzájárulnak a jóllakottság érzéséhez, és segítenek abban is, hogy a vércukorszintünk egyenletesebb maradjon. Emellett a koleszterinszint csökkentésében is szerepet játszhatnak, így több szempontból is javítják a közérzetünket – írja a Marie Claire.

Ha viszont nem fogyasztunk eleget belőlük, az hamar megmutatkozhat: emésztési panaszok, székrekedés vagy puffadás jelentkezhet, de gyakrabban érezhetjük magunkat éhesnek is. Hosszabb távon akár komolyabb problémákhoz – például magasabb koleszterinszinthez vagy anyagcsere-betegségekhez – is hozzájárulhat a rosthiány.

Rostban gazdag magvak

Szerencsére sokféle élelmiszerből pótolhatjuk a rostokat: zöldségek, gyümölcsök, hüvelyesek és teljes kiőrlésű gabonák egyaránt jó források. Külön figyelmet érdemelnek azonban az olajos magvak, mint a dió, a mandula vagy a chiamag, amelyek nemcsak rostban gazdagok, hanem más értékes tápanyagokat is tartalmaznak.

Az alábbi magvak különösen hasznosak a szervezet számára. A roston túl ugyanis sok már előnyük is van:

a lenmag omega-3-zsírsavakban, antioxidánsokban, polifenolokban is bővelkedik,

omega-3-zsírsavakban, antioxidánsokban, polifenolokban is bővelkedik, a napraforgómag csökkenti a koleszterinszintet,

csökkenti a koleszterinszintet, a szezámmag vitaminokat, antioxidánsokat, gyulladást csökkentő növényi vegyületet tartalmaz,

vitaminokat, antioxidánsokat, gyulladást csökkentő növényi vegyületet tartalmaz, a chiamag kalciumban, vasban, magnéziumban is gazdag,

kalciumban, vasban, magnéziumban is gazdag, a tökmag pedig réz, vas, és cink forrása is.

Forrás: hazipatika.com

