Mák és dió: ezért annyira egészségesek

Nincs bejgli mák és dió nélkül, és most a dietetikus mondja el, miért is olyan egészségesek a karácsony legnépszerűbb ízei!

Az élelmi rostokról máig sem tudunk mindent, pedig azok kedvező élettani hatása szinte felmérhetetlenül összetett– állítja Soltész Erzsébet dietetikus, aki egy hazai független laboratóriummal együtt ismeretterjesztő sorozatot indított. Első alkalommal a bejgli legfontosabb alapanyait, azaz a mák és a dió élelmirost-tartalmát vizsgálták meg a WESSLING Tudásközpontban.

Miért olyan egészséges a mák és a dió?

Fogyókúrában hasznosak, segítik az emésztést, megelőzhetik a daganatokat – hangzik legtöbbször a válasz az élelmi rostokkal kapcsolatban. Hogy emellett még mérsékelhetik az étkezés utáni vércukorszint-emelkedést, szabályozhatják a koleszterinszintet, hozzájárulnak a gyulladásos folyamatok megelőzéséhez, támogatják a bélflóra egészséges összetételét – ezeket az előnyöket már kevesebben tudják.

És hogy tulajdonképpen mik is azok az élelmi rostok? Nos, a kérdés nem is olyan egyszerű, még az elmúlt években is változott, hogy mi tartozik pontosan a rostok közé. Soltész Erzsébet dietetikus, a nemrég megjelent, A rost jó! című hiánypótló kötet társszerzője és az élelmiszer-vizsgálatokban élenjáró WESSLING Hungary Kft. munkatársai ezért úgy döntöttek, összegyűjtik mindazon ismereteket, amelyeket a rosttal kapcsolatban tudni érdemes.

Kezdjük rögtön egy igazán fontos vizsgálati eredménnyel.

Egy adag tisztított dióbél- és egy másik adag étkezésimák-minta élelmirost-tartalmát kiemelkedően magasnak találták.

Tisztított dióbél: 9,9 g/ 100 g (≈10%),

Étkezési mák: 17,5 g / 100 g (17%)

Összehasonlításként lássuk a mértékadó szakirodalmi forrásból származó adatokat az étkezési mákra és a tisztított dióbélre vonatkozóan (Új tápanyagtáblázat, Rodler I. szerk., Medicina Könykiadó Zrt. Budapest, 2005. pp 409)

Tisztított dióbél: 9,63 g /100 g

Étkezési mák: 10,79 g/100 g

A két forrásból származó értékeket összehasonlítva látjuk, hogy a tisztított dióbél élelmirost-tartalma mintegy 10%, azonban a mák hasonló jellemzőjét a WESSLING Tudásközpont laboratóriuma számottevően nagyobbnak mérte a tápanyagtáblázatban találhatónál. A különbség a mák esetében az évjáratból, a termőhelyi sajátosságokból és természetesen a mák fajtakülönbségeiből is adódhat, de az élelmirost-tartalom meghatározásának mérési bizonytalanságából is eredhet.

