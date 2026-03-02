Március a tuberkulózis elleni küzdelem hónapja Ukrajnában

Március Ukrajnában a tuberkulózis (TBC) elleni küzdelem jegyében telik. Az idei kampány jelmondata:

„Igen! Le tudjuk győzni a tuberkulózist. A vezetés az államé, az erő a közösségekben rejlik.”

Erről az Ukrán Egészségügyi Minisztérium Népegészségügyi Központja hivatalos oldalán.

A felhívás arra emlékeztet, hogy a TBC elleni hatékony fellépés a politikai elkötelezettség, a korszerű orvosi megoldások, valamint az állam, a közösségek és a partnerek szoros együttműködésén alapul.

A tuberkulózis a világ egyik legelterjedtebb fertőző betegsége. Bár gyógyítható és megelőzhető, még mindig komoly közegészségügyi kihívást jelent.

„A tuberkulózis legyőzése nem csupán orvosi kérdés. Ez mindannyiunk felelőssége – az állami döntéshozataltól kezdve az egyéni egészségtudatosságig” – hangsúlyozta Iana Terleieva, az Ukrán Népegészségügyi Központ tuberkulózis-ellenes osztályának vezetője.

A szakemberek célja nem csupán a reagálás, hanem a megelőzés:

– a korai felismerés biztosítása,

– a korszerű gyógyszerekhez való hozzáférés,

– valamint a betegek folyamatos támogatása a kezelés teljes ideje alatt.

Jelenleg a tuberkulózis ellátása integrált az általános egészségügyi rendszerbe, ami megkönnyíti a betegek számára a szakorvosi ellátáshoz és a modern diagnosztikai eszközökhöz való hozzáférést.

Az idei kampány külön hangsúlyt fektet a helyi közösségek és a partnerség szerepére. A megelőzés, a korai felismerés, a betegek támogatása és a megbélyegzés elleni küzdelem elsősorban helyi szinten valósul meg.

A szakemberek szerint a közösségek jelentik az első védelmi vonalat. A lakosság tájékozottsága, a betegek iránti empátia és az egészségügyi dolgozókkal való együttműködés nagyban befolyásolja a kezelés sikerességét. Minél korábban kezdődik a terápia, annál gyorsabb a gyógyulás, és annál kisebb a fertőzés továbbadásának kockázata.

A szakértők szerint a megfelelő információ az első lépés a betegség visszaszorításához. A tuberkulózis gyógyítható, de csak akkor, ha időben felismerik és következetesen kezelik.

Kárpátalja.ma