Meddig képes meggyógyítani magát a máj?

Bár a máj rendkívül strapabíró, nem elpusztíthatatlan. Regenerációs képessége csak akkor működik igazán, ha az életmódunkkal is támogatjuk.

A máj valóban különleges szerv: képes gyógyítani önmagát, sőt bizonyos mértékig újranőni még akkor is, ha károsodás éri.

A máj regenerációja

A máj öngyógyításának sebessége és hatékonysága sok mindentől függ: a károsodás típusától, az általános egészségi állapottól és az életmódtól.

Ami a legnagyobb kárt okozza: az alkohol

A máj legnagyobb ellenfele az alkohol. Alkoholfogyasztáskor a máj azon dolgozik, hogy lebontsa azt kevésbé ártalmas anyagokká. A rendszeres és túlzásba vitt ivás komoly károkat okozhat.

Alkoholos zsírmáj: A túl sok alkohol miatt a májban zsír halmozódhat fel. Viszont ha valaki abbahagyja az ivást és egészségesebben él, ez a folyamat sokszor akár néhány héten belül visszafordulhat.

A túl sok alkohol miatt a májban zsír halmozódhat fel. Viszont ha valaki abbahagyja az ivást és egészségesebben él, ez a folyamat sokszor akár néhány héten belül visszafordulhat. Alkoholos hepatitis: Ha a túlzott alkoholfogyasztás tovább folytatódik, gyulladás alakulhat ki. A máj ekkor is képes regenerálódni, de csak akkor, ha a károsító tényezőt — az alkoholt — kiiktatják és megkezdődik az orvosi kezelés.

Ha a túlzott alkoholfogyasztás tovább folytatódik, gyulladás alakulhat ki. A máj ekkor is képes regenerálódni, de csak akkor, ha a károsító tényezőt — az alkoholt — kiiktatják és megkezdődik az orvosi kezelés. Cirrózis (májzsugor): A tartós alkoholfogyasztás miatt kialakuló hegesedés már sokkal komolyabb állapot. Ilyenkor a máj regenerációs képessége nagymértékben csökken, és a károsodás jelentős része sajnos visszafordíthatatlan.

Májzsugorodás: a visszafordíthatatlan állapot

A májzsugorodás, vagy májcirrózis nemcsak az alkoholfogyasztás, hanem többféle májbetegség végállapota lehet, és ilyenkor a máj szerkezete annyira károsodik, hogy a regeneráció erősen korlátozott. Bár életmódváltással és kezelésekkel bizonyos javulás elérhető, előrehaladott állapotban gyakran csak a májátültetés segít.

Májdonáció: gyorsan visszanyeri eredeti méretét

Az élődonoros májátültetés az egyik leglátványosabb példája annak, mire képes a máj: ha valaki a májának egy részét adja, a megmaradt szövet 8-12 hét alatt visszanő az eredeti méretére. Ez a regeneráció a májsejtek gyors osztódásának köszönhető.

Mi befolyásolja még a regenerációt?

Bár a máj elképesztő munkát végez, nem minden körülmény kedvez neki. Az alkoholfogyasztáson túl hatással lehet rá

az elhízás, cukorbetegség vagy meglévő májbetegség lassíthatja a gyógyulást,

a rossz táplálkozás akadályozhatja a regenerációt,

a dohányzás és más káros szokások szintén gátolják a máj helyreállását.

Hogyan vigyázhatunk a májunkra?

Néhány egyszerű szokás sokat segíthet azon, hogy a májunk sokáig megtartsa a regeneráló képességét. Elsősorban az, ha kerüljük vagy mérsékeljük az alkoholt, változatosan étkezünk, rendszeresen mozgunk, és rendszeresen járunk szűrővizsgálatokra (például vérvizsgálatokra). Ne hagyjuk kezeletlenül az olyan krónikus betegségeket, mint a cukorbetegség és a magas vérnyomás, amelyek nagy hatással vannak a máj egészségére – javasolja a VerywellHealth.com.