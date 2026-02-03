Meddig képes meggyógyítani magát a máj?
Bár a máj rendkívül strapabíró, nem elpusztíthatatlan. Regenerációs képessége csak akkor működik igazán, ha az életmódunkkal is támogatjuk.
A máj valóban különleges szerv: képes gyógyítani önmagát, sőt bizonyos mértékig újranőni még akkor is, ha károsodás éri.
A máj regenerációja
A máj öngyógyításának sebessége és hatékonysága sok mindentől függ: a károsodás típusától, az általános egészségi állapottól és az életmódtól.
Ami a legnagyobb kárt okozza: az alkohol
A máj legnagyobb ellenfele az alkohol. Alkoholfogyasztáskor a máj azon dolgozik, hogy lebontsa azt kevésbé ártalmas anyagokká. A rendszeres és túlzásba vitt ivás komoly károkat okozhat.
- Alkoholos zsírmáj: A túl sok alkohol miatt a májban zsír halmozódhat fel. Viszont ha valaki abbahagyja az ivást és egészségesebben él, ez a folyamat sokszor akár néhány héten belül visszafordulhat.
- Alkoholos hepatitis: Ha a túlzott alkoholfogyasztás tovább folytatódik, gyulladás alakulhat ki. A máj ekkor is képes regenerálódni, de csak akkor, ha a károsító tényezőt — az alkoholt — kiiktatják és megkezdődik az orvosi kezelés.
- Cirrózis (májzsugor): A tartós alkoholfogyasztás miatt kialakuló hegesedés már sokkal komolyabb állapot. Ilyenkor a máj regenerációs képessége nagymértékben csökken, és a károsodás jelentős része sajnos visszafordíthatatlan.
Májzsugorodás: a visszafordíthatatlan állapot
A májzsugorodás, vagy májcirrózis nemcsak az alkoholfogyasztás, hanem többféle májbetegség végállapota lehet, és ilyenkor a máj szerkezete annyira károsodik, hogy a regeneráció erősen korlátozott. Bár életmódváltással és kezelésekkel bizonyos javulás elérhető, előrehaladott állapotban gyakran csak a májátültetés segít.
Májdonáció: gyorsan visszanyeri eredeti méretét
Az élődonoros májátültetés az egyik leglátványosabb példája annak, mire képes a máj: ha valaki a májának egy részét adja, a megmaradt szövet 8-12 hét alatt visszanő az eredeti méretére. Ez a regeneráció a májsejtek gyors osztódásának köszönhető.
Mi befolyásolja még a regenerációt?
Bár a máj elképesztő munkát végez, nem minden körülmény kedvez neki. Az alkoholfogyasztáson túl hatással lehet rá
- az elhízás, cukorbetegség vagy meglévő májbetegség lassíthatja a gyógyulást,
- a rossz táplálkozás akadályozhatja a regenerációt,
- a dohányzás és más káros szokások szintén gátolják a máj helyreállását.
Hogyan vigyázhatunk a májunkra?
Néhány egyszerű szokás sokat segíthet azon, hogy a májunk sokáig megtartsa a regeneráló képességét. Elsősorban az, ha kerüljük vagy mérsékeljük az alkoholt, változatosan étkezünk, rendszeresen mozgunk, és rendszeresen járunk szűrővizsgálatokra (például vérvizsgálatokra). Ne hagyjuk kezeletlenül az olyan krónikus betegségeket, mint a cukorbetegség és a magas vérnyomás, amelyek nagy hatással vannak a máj egészségére – javasolja a VerywellHealth.com.