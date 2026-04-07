Medvehagyma: a tavaszi méregtelenítő

Nemcsak azért érdemes fogyasztani a medvehagymát, mert ízletes és különleges, hanem azért is, mert igazi tavaszi energiabomba: frissíti, erősíti a szervezetet és sok vitamin van benne.

A medvehagyma az amarilliszfélék családjába tartozik, ízre és élettani hatásait tekintve azonban jobban hasonlít a fokhagymára. A népi orvoslás a medvehagymát termesztett társához hasonlóan felső légúti megbetegedések megelőzésére és a kialakult hurut súlyosságának csökkentésére, értisztítóként továbbá bélfertőtlenítő, emésztést javító tulajdonsága miatt egyes emésztési panaszok kezelésére alkalmazza.

Elűzi a téli renyheséget

A medvehagyma nagyon jót tesz a téli időszakban ellustult bélrendszernek. Fokozza az étvágyat és az emésztőrendszer működését, rendbe teszi a gyomrot. Magas C-vitamin tartalmának köszönhetően segíti a szervezet ellenálló-képességének a működését, amire a hosszú, sötét és hideg téli hónapok után igencsak szükségünk lehet. Salaktalanítja is a szervezetet, nemcsak az emésztőrendszert, de a veséket és a húgyhólyagot is tisztítja. Egyes szakemberek szerint pedig a hörghurutra hajlamosaknak is ajánlott minél több medvehagymát fogyasztani, mert segít felszakítani a letapadt váladékot.

Medvehagyma: krónikus betegségekre is ajánlott

Vérzsírszintet csökkentő hatása is ismert. Tudományos megfigyelések szerint vérnyomáscsökkentő hatású, lassítja a koleszterin lerakódások kialakulását az érfalban, javítja a végtagok keringését. Laboratóriumi körülmények között a fokhagyma és a medvehagyma a vérszérum koleszterinszintjét csökkentették az alkalmazott hagymaadagok, a kéntartalmú tioszulfinátok, ajoének és ditiinek mennyiségétől függően a koleszterin szintézis befolyásolása révén.

Szerves oldószerekkel képzett hagymakivonatok a koleszterinszintézist jelentős mértékben (akár 40 százalékban) mérsékelték. A hagyma rendszeres fogyasztása a koleszterinszint csökkentésének és így számos szív-érrendszeri megbetegedés megelőzésének természetes gyógymódja.

A medvehagyma csökkenti a koleszterinszintet

Enyhe vérlemezke- (trombocita-) összecsapódást gátló aktivitással is rendelkezik. Véralvadásgátló szerekkel történő együttszedése nem javasolt, mert a vérzés létrejöttének kockázata fokozódhat! A megnövekedett vérzéshajlam miatt nem szabad medvehagymát enni műtétek előtt, és csak orvosi felügyelet mellett megengedett véralvadásgátlót, nem-szteroid gyulladáscsökkentőt szedő betegek számára a rendszeres medvehagyma-fogyasztás.

Népi megfigyelés, hogy a medvehagyma és a fokhagyma bőrön történő külsődleges használata (borogatásként, lemosásként) jótékony hatású egyes gombás fertőzések kezelésében. Érzékeny bőrű egyének esetében azonban fokozott óvatosság szükséges, mivel az alkalmazása során bőrgyulladás jelentkezhet bőrkiütés, bőrpír formájában. Ilyen esetben használata felfüggesztendő. Érdemes először csak kis területre felvinni, és csak akkor alkalmazni kiterjedten, ha nem alakul ki hatására kellemetlen bőrreakció.

