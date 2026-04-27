Még tart a pollenszezon késő tavaszi legerősebb terhelésű időszaka, egyszerre közel húszféle allergén virágpora van jelen a levegőben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) napi pollenjelentésében.

Azt írták: a pollenterhelés ismét erősödik, egyre újabb allergének virágzása indul el, illetve éri el a tüneteket okozó szintet.

A nyír pollenkoncentrációja magas, az eperfaféléké és a tölgyé a közepes-magas tartományban alakulhat. Jellemzően közepes, tüneteket okozó koncentrációban van jelen a platán, a bükk, valamint a dió pollenje, míg a juhar, a fűz és az ostorfa virágporának mennyisége alacsony-közepes szintet érhet el.

Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a ciprus- és tiszafafélék, a kőris, a komlógyertyán, a gyertyán, a sásfélék, továbbá már a fenyőfélék, a vadgesztenye és a pázsitfűfélék pollenje is.

A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően alacsony.

A tavaszi fák pollenjére allergiások továbbra is fokozódó allergiás tünetekre számíthatnak, melyek elsősorban orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés formájában jelentkezhetnek.

A pázsitfűfélék pollenjére érzékeny allergiások készüljenek fel az allergiás tünetek megjelenésére, a pázsitfűfélék virágporának koncentrációja országos viszonylatban várhatóan április végére, május elejére eléri a tüneteket okozó közepes szintet.

Továbbra is jelen van a levegőben a „nyárfaszösz”, ami azonban a tévhittel ellentétben nem okoz pollenallergiás tüneteket, mivel valójában a nyárfa terméséből és annak szél által való elterjedését segítő, üres, levegővel telt, allergén fehérjéket nem tartalmazó részeiből áll.

Akiknél ebben az időszakban jelentkeznek pollenallergiás tünetek, azoknál valószínűleg a levegőben aktuálisan jelen lévő allergén növények pollenszemei okozhatják ezeket – hívja fel a figyelmet a központ.

Forrás: MTI