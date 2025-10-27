Megmosod a húst főzés előtt?

Sütés-főzés során nagyon fontos az ételek előkészítése – a háziasszonyok és hobbiszakácsok többsége ilyenkor rutinszerűen megmossa a nyers húst a mosogatóban, mielőtt a serpenyőbe vagy fazékba kerülne. Ez a látszólag ártalmatlan lépés azonban komoly higiéniai kockázatot rejt, és szakértők szerint többet árt, mint használ.

A hús mosása generációkon átívelő szokás: sokan úgy tanulták, hogy így lehet eltávolítani a vérmaradványokat, vagy épp a bolti csomagolásból származó esetleges szennyeződéseket. A valóságban azonban a vízzel való leöblítés nem teszi tisztábbá a húst – sőt, épp ellenkező hatást vált ki, és élelmiszer-biztonsági szempontból is problémás lehet.

Miért nem jó ötlet megmosni a nyers húst?

A húson és annak belsejében természetes módon is előfordulhatnak baktériumok, ám ezek a sütés vagy főzés során – a magas hőmérséklet hatására – elpusztulnak. A probléma nem az, hogy a hús „piszkos”, hanem az, hogy a mosással ezeket a baktériumokat a mosogatóba és a környező felületekre juttatjuk, ahol tovább szaporodhatnak, és más ételeket is megfertőzhetnek.

A mosogatóban leöblített nyers húsról a vízcseppek akár fél méteres körzetben is szétfröccsenhetnek, miközben olyan kórokozók terjedhetnek el a konyhapulton, az edényeken, sőt akár a zöldségeken is, mint a Salmonella vagy a Campylobacter. Ezek a baktériumok a hús felületéről nem mosással, hanem kizárólag alapos hőkezeléssel távolíthatók el. Ha ezután ugyanazzal a kézzel nyúlsz más alapanyaghoz, vagy ha nem fertőtleníted le a környéket, keresztfertőzést idézhetsz elő. Ez különösen veszélyes lehet gyermekek, idősek és legyengült immunrendszerű emberek esetében.

Mit tegyél helyette?

A hús előkészítéséhez nincs szükség vízre – elég, ha egy papírtörlővel áttörlöd a felületét, ha esetleg nedves vagy kicsit nyálkás. Ezután a használt törlőt azonnal dobd ki.

A legfontosabb lépés a megfelelő hőkezelés:

A csirkehúst legalább 75 fokos belső hőmérsékletig süsd vagy főzd.

A darált húst is mindig teljesen átsütve fogyaszd.

A marha- vagy sertésszeleteknél is érdemes megbizonyosodni arról, hogy nem maradnak nyersen középen, hacsak nem kimondottan medium módon készülnek.

