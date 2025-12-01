Megújul az ukrán védőoltási naptár
Január 1-jétől jelentősen átalakul Ukrajnában a kötelező védőoltások rendszere. Az új megelőző oltási naptár immár 11 fertőző betegséggel szemben írja elő a kötelező immunizációt: tuberkulózis, hepatitis B, kanyaró, mumpsz, rubeola, gyermekbénulás, diftéria, tetanusz, szamárköhögés, Hib-fertőzés és – újdonságként – a humán papillomavírus (HPV).
Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a reform célja, hogy a gyermekek korábban és hatékonyabban részesüljenek védelemben, valamint, hogy a kombinált vakcinák alkalmazásának köszönhetően csökkenjen az injekciók és a kórházi látogatások száma.
Fő változások az új oltási naptárban
- Ingyenes HPV-oltás a 12–13 éves lányoknak
Az egyik legfontosabb újítás a HPV elleni egyszeri oltás bevezetése. Az oltáshoz Ukrajna már beszerezte a legkorszerűbb 9-valens vakcinát, amely a méhnyakrákot okozó vírusvariánsok többsége ellen véd.
- Új hepatitis B oltási séma – kombinált vakcinákkal
A jelenlegi oltási rend (0–2–6 hónap) helyett új séma lép életbe: 2–4–6–18 hónapos korban adják be a hepatitis B elleni oltást.
Ez lehetővé teszi modern, több komponensű vakcinák használatát (pl. DTP+Hib+HepB), ami:
- kevesebb injekciót,
- kevesebb kórházi látogatást,
- kényelmesebb és gyorsabb oltási folyamatot jelent.
- Korábban adják a kanyaró–mumpsz–rubeola (MMR) oltást
Az MMR-oltást ezentúl 1 és 4 éves korban adják be, a jelenlegi 1 és 6 éves kor helyett.
Ez erősebb védelmet nyújt a kisgyermekeknek, és csökkenti a súlyos szövődmények kockázatát.
- Korábbi BCG-oltás az újszülötteknek
A tuberkulózis elleni BCG-oltást 2026-tól a születés utáni 24 órában adják be – eddig ez a 3–5. életnapon történt.
További változás, hogy 9 hónapos korig nem lesz szükség tuberkulinpróbára, ha a gyermek nem érintkezett fertőzött személlyel.
- Teljes átállás az inaktivált polio vakcinára (IPV)
Az ország a jövő évtől teljesen áttér az IPV használatára, amely a nemzetközi ajánlások szerint biztonságosabb és modern megoldás a gyermekbénulás megelőzésére.
A változások 2026. január 1-jétől lépnek életbe. A családorvosok segítenek majd a gyermekek egyéni oltási ütemtervének módosításában és összehangolásában.
A lakosságot arra kérik, hogy kövessék a frissítéseket az Egészségügyi Minisztérium hivatalos felületein, és figyeljenek saját, valamint gyermekük egészségére.