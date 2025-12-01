Megújul az ukrán védőoltási naptár

Január 1-jétől jelentősen átalakul Ukrajnában a kötelező védőoltások rendszere. Az új megelőző oltási naptár immár 11 fertőző betegséggel szemben írja elő a kötelező immunizációt: tuberkulózis, hepatitis B, kanyaró, mumpsz, rubeola, gyermekbénulás, diftéria, tetanusz, szamárköhögés, Hib-fertőzés és – újdonságként – a humán papillomavírus (HPV).

Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a reform célja, hogy a gyermekek korábban és hatékonyabban részesüljenek védelemben, valamint, hogy a kombinált vakcinák alkalmazásának köszönhetően csökkenjen az injekciók és a kórházi látogatások száma.

Fő változások az új oltási naptárban

Ingyenes HPV-oltás a 12–13 éves lányoknak

Az egyik legfontosabb újítás a HPV elleni egyszeri oltás bevezetése. Az oltáshoz Ukrajna már beszerezte a legkorszerűbb 9-valens vakcinát, amely a méhnyakrákot okozó vírusvariánsok többsége ellen véd.

Új hepatitis B oltási séma – kombinált vakcinákkal

A jelenlegi oltási rend (0–2–6 hónap) helyett új séma lép életbe: 2–4–6–18 hónapos korban adják be a hepatitis B elleni oltást.

Ez lehetővé teszi modern, több komponensű vakcinák használatát (pl. DTP+Hib+HepB), ami:

kevesebb injekciót,

kevesebb kórházi látogatást,

kényelmesebb és gyorsabb oltási folyamatot jelent.

Korábban adják a kanyaró–mumpsz–rubeola (MMR) oltást

Az MMR-oltást ezentúl 1 és 4 éves korban adják be, a jelenlegi 1 és 6 éves kor helyett.

Ez erősebb védelmet nyújt a kisgyermekeknek, és csökkenti a súlyos szövődmények kockázatát.

Korábbi BCG-oltás az újszülötteknek

A tuberkulózis elleni BCG-oltást 2026-tól a születés utáni 24 órában adják be – eddig ez a 3–5. életnapon történt.

További változás, hogy 9 hónapos korig nem lesz szükség tuberkulinpróbára, ha a gyermek nem érintkezett fertőzött személlyel.

Teljes átállás az inaktivált polio vakcinára (IPV)

Az ország a jövő évtől teljesen áttér az IPV használatára, amely a nemzetközi ajánlások szerint biztonságosabb és modern megoldás a gyermekbénulás megelőzésére.

A változások 2026. január 1-jétől lépnek életbe. A családorvosok segítenek majd a gyermekek egyéni oltási ütemtervének módosításában és összehangolásában.

A lakosságot arra kérik, hogy kövessék a frissítéseket az Egészségügyi Minisztérium hivatalos felületein, és figyeljenek saját, valamint gyermekük egészségére.

