Méh- és darázscsípés kezelése otthon

Amíg jó idő van, addig a méhek és a darazsak is igen aktívak körülöttünk. Így könnyen előfordulhat, hogy egy-egy csípés áldozataivá válunk. Mutatjuk, hogyan enyhítheted az emiatt kialakuló fájdalmat, duzzanatot és bőrpírt, illetve arra is kitérünk, hogy milyen panaszok esetén kell azonnal orvoshoz fordulnod.

„Még nincs vége a nyárnak. A méhek és a darazsak is szorgosan röpködnek környezetünkben. Néha sajnos egymás útjába akadunk, és ezek a találkozások időnként kellemetlen élménnyel végződnek” – figyelmeztetett Facebook-posztjában a kismarosi Málnalevél Patika. A bejegyzéshez egy infografikát is mellékeltek, amelyen azt mutatták be, mit kell tenned méh- és darázscsípés esetén. Az alábbiakban azonban mi is összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat a témában.

Mi legyen a fullánkkal és a csípés helyével?

Az első és legfontosabb teendőd, hogy minél előbb eltávolítod el a fullánkot. amennyiben a bőrödben maradt. Légy azonban óvatos, nehogy összenyomd a méregzsákot! A csípés helyét mosd le langyos, szappanos vízzel, majd a kipirosodott, duzzadt területre tegyél hideg borogatást, esetleg jeget.

Ha a csípés helye viszket is, egy antihisztamint, szteroidot vagy mentolt tartalmazó kenőcs jó szolgálatot tehet. Ha pedig a kezedet vagy a lábadat csípte meg a méh vagy a darázs, érdemes felpolcolni az érintett végtagot.

Mit szabad és mit tilos bevenni?

A kellemetlen tünetek enyhítésére az életkornak megfelelő típusú és mennyiségű antihisztamint kell adni a betegnek. A kalcium azonban nemcsak hatástalan az allergiás panaszok ellen, de még komoly bajt is okozhat – ezt tehát mindenképpen kerüld!

Mikor kell orvoshoz fordulni?

A darázs- és méhcsípéssel a legtöbb esetben nem kell orvoshoz fordulni, ugyanis a fent említett házi praktikákat bevetve gyorsan elmúlnak az esetleges kellemetlenségek. Ha azonban egyszerre több csípést is szereztél, esetleg a szádon vagy a szájüregedben csípett meg egy fullánkos rovar, akkor jobb, ha felkeresed a háziorvosodat.

Nem ritka a rovarméreg-allergia sem, az érzékenyeknél pedig már egyetlen csípés hatására is súlyos allergiás reakció léphet fel. Ilyenkor ne késlekedj, hívj mentőket vagy menj az ügyeletre! Komoly bajra az alábbi tünetek hívhatják fel a figyelmet:

a szem, a száj vagy a torok be dagadá sa,

sa, rohamosan terjedő csalánkiütés ,

, a kiütések mellett hirtelen jelentkező hasi görcs és/vagy hasmenés ,

, nehézlégzés.

Forrás: hazipatika.com