Meningococcus-fertőzést azonosítottak egy ungvári óvodában

Meningococcus-fertőzéses esetet azonosítottak egy ungvári óvodában. A Kárpátaljai Megyei Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ szakemberei haladéktalanul megtették a szükséges járványügyi intézkedéseket.

A központ járványügyi szakemberei epidemiológiai vizsgálatot végeztek az érintett óvodában. Megvizsgálták a beteggel kapcsolatba került gyermekeket és az intézmény dolgozóit, valamint megtették a fertőzés további terjedésének megelőzését szolgáló intézkedéseket.

A szakemberek külön felhívták a figyelmet a meningococcus-fertőzés veszélyeire és a megelőzés fontosságára. Az óvoda dolgozóinak és a gyermekek szüleinek tájékoztató anyagokat, illetve szórólapokat is átadtak.

A meningococcus-fertőzés súlyos megbetegedéseket, köztük agyhártyagyulladást és véráramfertőzést is okozhat, ezért fertőzés esetén különösen fontos a gyors járványügyi reagálás.

Kárpátalja.ma

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