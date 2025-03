Mennyi fájdalomcsillapítót szedhetünk be?

Van, aki esküszik rá és már a legkisebb kellemetlenségre bekapkodja, más pedig elvből soha nem nyúlna gyógyszerhez. Mint a legtöbb dologban, ebben is az arany középút lehet a helyes.





A fájdalom lehet erős, tompa, akut, hosszan tartó, érinthet egy testrészt vagy az egész szervezetet, mint az influenzás megbetegedések alatt érzett izomfájdalmak esetén. Sokan napi szinten használnak fájdalomcsillapítókat, ráadásul ha nem váltja be a hozzájuk fűzött reményeket, akkor egyre nagyobb adagban. Pedig különböző eredetű panaszokra más és más gyógyszer a jó választás. Ha ezzel tisztában vagyunk, az alkalmazás is célirányosabb és hatékonyabb lesz. Fontos még, hogy betartsd az előírásokat, a gyógyszer-túladagolásnak ugyanis súlyos következményei lehetnek.

A vény nélkül kapható fájdalomcsillapítók akut, rövid ideig tartó fájdalmak, többek közt a fejfájás, az ízületi gyulladások, a fül-, a hátfájás és a műtétet követően jelentkező fájdalmak csillapításában segítenek. Emellett a nátha, az influenza, az arcüreggyulladás, valamint a torokfájás egyes tüneteit is mérséklik.

A gyógyszerszedés fontos szabályai

Tartsd be a gyógyszeresdoboz leírásában található, mennyiségre vonatkozó utasításokat és az orvosi ajánlást!

A két tabletta bevétele közötti eltelt időt is figyelembe kell venni, az erre vonatkozó ajánlást szintén megtalálod a leírásban.

Ha nem múlik a fájdalom, ne vegyél be újabb adagot, hanem próbálkozz másik gyógyszerrel! Ám mielőtt ezt megteszed, kérdezd meg orvosod vagy gyógyszerészed, hogy a két készítményt szabad-e együtt alkalmazni.

Ezt kell tudni a fájdalomcsillapítókról

Paracetamol – A hatóanyag sokféle enyhe és közepes fájdalmat mérsékel, jótékony hatású fejfájás, reumás fájdalmak csökkentésében. Lázzal járó meghűléses panaszok, influenza esetén a lázat csökkenti, a kísérő fájdalmat enyhíti. Négyóránként két 500 mg-os tabletta szedhető be, akár éhgyomorra is. Súlyos vese és májfunkciós zavarok esetén azonban a paracetamol nem használható.

Ibuprofen – Elsősorban gyulladásos betegségek, ízületi fájdalom, fogfájás és menstruációs fájdalom esetén alkalmazható, de láz- és fejfájáscsillapítóként is használható. Vény nélkül is kapható 400, illetve 600 mg-os tabletta vagy kapszula formájában, ami az egyszeri adagnak felel meg. Lázcsillapításra 1-2 tablettát, enyhe és közepes fájdalom csillapítására általában 2 tablettát ajánlott bevenni lehetőleg étkezés után. A hatása körülbelül 4-8 órán keresztül tart, és 4-6 óránként szabad belőle bevenni úgy, hogy a napi ibuprofen adag ne haladja meg 12 éven felüli gyerekek esetén a 600 mg-ot, felnőttek esetén az 1800 mg-ot.

Aszpirin – Kúraszerűen is alkalmazható szer. A javasolt maximális mennyiség egy nap négy alkalommal 300 mg.



Algopyrin – Napi 3×2 tablettánál többet ne vegyél be belőle, és folyamatos szedése sem javasolt!

Kodein – rendkívül erős fájdalomcsillapító, amely komoly függőséget okozhat, így ezt csak indokolt esetben írják fel és kizárólag orvosi utasításra szedhető.

Forrás: HáziPatika

Nyitókép: Pixabay