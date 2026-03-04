Egy 10 hónapos csecsemő életét mentették meg Beregszászban
Sikeres életmentő beavatkozást hajtott végre a sürgősségi mentőszolgálat 600-as brigádja Beregszászban. A mentők egy 10 hónapos csecsemőt mentettek meg, akinek idegen test zárta el a légutait, és emiatt leállt a légzése.
A riasztás a hétfő esti órákban érkezett. A bejelentés szerint a gyermek nem lélegzett.
A helyszínre kiérkező mentőegység azonnal megkezdte az életmentő ellátást. A beavatkozás során a szakemberek szakszerűen felszabadították a légutakat, majd stabilizálták a csecsemő állapotát.
Az ellátásban részt vevő mentőcsapat tagjai:
- Irina Hely,
- Aljona Dovhinka,
- Mikola Hely.
Az állapotstabilizálást követően a gyermeket folyamatos megfigyelés mellett kórházba szállították, ahol további szakorvosi ellátásban részesült. Az időben érkezett segítségnek és a gyors, összehangolt munkának köszönhetően a gyermek életét sikerült megmenteni.