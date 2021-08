Miért együnk rendszeresen uborkát?

Aki szereti az uborkát, annak jó hírünk van: számos pozitív élettani hatása van. Mutatjuk ezeket.

Az uborka nemcsak ízletes, hasznos is: szervezetünk számára létfontosságú vitaminokat és ásványi anyagokat rejt. A WebMD írása alapján összeszedtük a rendszeres uborkafogyasztás egészségünkre gyakorolt pozitív hatásait és előnyeit.

Sok benne a víz, remekül hidratál

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság ajánlása szerint egy felnőtt átlagos napi folyadékbevitele – amennyiben nem végez megerőltető fizikai aktivitást – nemtől függően minimum 2-2,5 liter körül alakul. A folyadékbevitel egynegyede azonban jellemzően az ételekből származik. Az uborka rendkívül lédús, mivel körülbelül 95 százaléka víz. Ezért amellett, hogy remek szomjoltó – 100 gramm uborkaszelet majdnem olyan jól oltja a szomjat, mint egy pohár víz – , kiválóan alkalmas arra is, hogy hidratálja szervezetünket. Aki szereti az ízét, de nem szívesen fogyasztja nyersen, nagy mennyiségben, ízesítésre is használhatja: néhány friss uborkaszelettel kellemesebbé varázsolható a tiszta víz.

Vitaminokban és tápanyagokban gazdag

Az uborka első osztályú vitamin- és ásványianyag-forrás. Egyetlen csészényi uborkaszelet elfogyasztásával például fedezhetjük napi K-vitamin-szükségletünk csaknem 20 százalékát. Emellett jelentős mennyiségű B-, C-, és E-vitamint tartalmaz, az ásványi anyagok közül pedig magnéziumban, foszforban, vasban és káliumban gazdag. Utóbbinak köszönhetően vízhajtó hatású.

Segít az egészséges testsúly megtartásában

Az uborkában lévő tetemes mennyiségű víz nem csak sejtjeinket hidratálja: ahhoz is hozzájárul, hogy jóllakottnak érezzük magunkat – természetesen egyéb élelmiszerrel, praktikusan zöldségekkel, hússal vagy sajttal – fogyasztva. Ha beiktatjuk étrendünkbe, azzal változatosabbá tehetjük táplálkozásunkat, és napi kalóriabevitelünket is szabályozhatjuk. Egy csészényi szeletelt uborka ugyanis mindössze 16 kalóriát tartalmaz. Mivel alacsony energiasűrűségű, ezért a fogyást is segítheti, nem véletlen, hogy a legtöbb diétába remekül beilleszthető. Ráadásul változatosan elkészíthető, könnyen hozzáférhető és viszonylag olcsó alapanyag.

Jót tesz az emésztésnek

Míg a magas só- és zsírtartalmú ételek lassítják azemésztést, az uborka magas víz- és rosttartalmának köszönhetően hozzájárul az egészséges bélmozgáshoz: rendszeres fogyasztásával elkerülhető a székrekedés kialakulása.

Segít a vércukorszint szabályozásában

Állatkísérletekből kiderült: az uborka arra is alkalmas lehet, hogy a magas vércukorszint következtében termelődő, sejtkárosító hatású szabad gyökök, a reaktív oxigéngyökök (ROS) szintjét szabályozza. Azoknak a patkányoknak a szervezetében, amelyek több uborkát ettek, kevesebb ROS termelődött, mint azokéban, amelyek kevés uborkát kaptak. Ezeknek az eredményeknek az alátámasztására azonban további, humán vizsgálatokra van szükség.

Antioxidánsokban gazdag

Az uborkában található antioxidánsok– C-vitamin, béta-kariton, mangán, flavonoidok – hozzájárulnak a sejtek védelméhez, semlegesítve a szervezetben képződő szabad gyököket. Ezek sejt- és szövetkárosító oxidatív stresszt okoznak, olyan súlyos egészségügyi problémák kialakulását elősegítve, mint például egyes szív- és érrendszeri betegségek, illetve daganatos elváltozások.

