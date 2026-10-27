Miért nem érdemes közvetlenül ébredés után bevetni az ágyat?

A reggeli ágyazás a rendezettség érzetét kelti, ám érdemes néhány percet várni vele. Ha ugyanis a takarót rögtön visszahajtjuk a helyére, a nedvesség lassabban távozik az ágyneműből, ami kedvezhet a poratkák fennmaradásának.

Alvás közben a szervezetünk továbbra is működik: lélegzünk, izzadunk, bőrünk pedig folyamatosan megújul. Ennek következtében az ágyneműben nedvesség és elhalt hámsejtek halmozódnak fel. Utóbbiak a poratkák fontos táplálékforrásai.

Ezért a szakemberek általában azt javasolják, hogy az ágyneműt hetente mossuk ki, betegség vagy fokozott izzadás esetén pedig ennél gyakrabban. A rendszeres mosás mellett azonban az is fontos, hogy alvás után a fekhely megfelelően kiszellőzhessen és megszáradhasson.

Mik azok a poratkák, és hol élnek?

A poratkák szabad szemmel nem látható, mikroszkopikus méretű pókszabásúak. Lakókörnyezetünkben elsősorban matracokban, párnákban, takarókban, kárpitozott bútorokban és szőnyegekben fordulnak elő. Számukra különösen kedvező környezetet jelenthet az ágy, ahol az elhalt hámsejtek mellett a testünkből származó nedvesség is rendelkezésükre áll.

A poratkák nem csípik meg az embert, és nem hatolnak a bőr alá. Az egészségügyi problémát elsősorban a testükből származó részecskék és az ürülékükben található allergének jelentik.

Milyen egészségügyi problémákat okozhatnak?

A poratkák gyakori beltéri allergének. Az arra érzékeny embereknél allergiás tüneteket válthatnak ki, illetve súlyosbíthatják a már fennálló asztmát.

A lehetséges tünetek közé tartozik:

a tüsszögés és az orrfolyás;

az orr- és szemviszketés;

az orrdugulás;

az asztmás panaszok erősödése.

A tünetek súlyossága egyénenként változik, és függ az allergének mennyiségétől, valamint az érintett személy érzékenységétől.

Miért érdemes várni a reggeli ágyazással?

Ébredés után az ágynemű még meleg és nedves lehet. Ha azonnal visszahajtjuk a takarót, a nedvesség lassabban párolog el, így tovább fennmaradhatnak a poratkák számára kedvező körülmények.

Érdemes ezért felkelés után hátrahajtani a takarót, és szabadon hagyni az ágyat, hogy az ágynemű kiszellőzhessen és megszáradhasson. Ez önmagában nem pusztítja el a poratkákat, és nem távolítja el teljesen az allergéneket, de a megfelelő tisztítással együtt hasznos lépés lehet a mennyiségük csökkentésében.

A napfény szintén segítheti a fekhely kiszellőzését, de nem tekinthető a poratkák biztos elpusztítására alkalmas módszernek.

Hogyan csökkenthetjük a poratkák mennyiségét?

Néhány egyszerű háztartási szokás segíthet mérsékelni a poratkák és az általuk kibocsátott allergének mennyiségét:

Rendszeres ágyneműmosás: általában hetente ajánlott, a textília kezelési útmutatójának betartásával. Ha az anyag megengedi, a 60 Celsius-fokos mosás hatékonyabb lehet a poratkák ellen.

általában hetente ajánlott, a textília kezelési útmutatójának betartásával. Ha az anyag megengedi, a 60 Celsius-fokos mosás hatékonyabb lehet a poratkák ellen. A fekhely kiszellőztetése: ébredés után hajtsuk hátra a takarót, és hagyjuk megszáradni az ágyneműt.

ébredés után hajtsuk hátra a takarót, és hagyjuk megszáradni az ágyneműt. A matrac és a kárpitozott bútorok tisztítása: rendszeresen porszívózzunk, lehetőleg HEPA-szűrővel ellátott készülékkel.

rendszeresen porszívózzunk, lehetőleg HEPA-szűrővel ellátott készülékkel. A páratartalom szabályozása: kerüljük a túlzottan párás hálószobai környezetet, mert az kedvez a poratkák fennmaradásának.

kerüljük a túlzottan párás hálószobai környezetet, mert az kedvez a poratkák fennmaradásának. Védőhuzatok használata: szükség esetén alkalmazzunk a poratka-allergének elleni védelmet biztosító matrac- és párnahuzatokat.

Allergia vagy asztma esetén ezek az intézkedések segíthetnek csökkenteni az allergénekkel való érintkezést, de nem helyettesítik az orvos által előírt kezelést.

Forrás: speka.ua

Nyitókép: illusztráció, Getty Images

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